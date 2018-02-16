Сергей Галицкий продал ВТБ 29 процентов акций «Магнита»

Основатель и совладелец сети розничных магазинов «Магнит» Сергей Галицкий продал ВТБ 29,1 процента акций компании и покидает пост главы ретейлера. О подписании договора Галицкий заявил 16 февраля на Инвестиционном форуме в Сочи.

Подробности сделки сообщает РБК. По словам Галицкого, сумма сделки составила 138 млрд рублей, она будет закрыта после одобрения Федеральной антимонопольной службы. Сам он останется миноритарным акционером «Магнита» с пакетом в 3% акций. Планируется, что компания останется публичной.

«Пришло время что-то изменить в своей жизни. Это было хорошее время. Это было непростое решение. Я основал эту компанию. Но ничто не вечно. Толчком послужило то, что инвесторы не совсем так видят будущее, как основатель. Я не должен стоять поперек процесса, если инвесторы хотят изменений, они должны их получить», — прокомментировал Галицкий.

Группа ВТБ становится крупнейшим акционером «Магнита», подтвердил глава ВТБ Андрей Костин. По словам первого заместителя председателя правления ВТБ Юрия Соловьева, основным кандидатом на пост гендиректора «Магнита» сейчас является председатель совета директоров сети Хачатур Помбухчан. Его кандидатуру рассмотрит совет директоров, заседание которого состоится позднее 16 февраля.

После продажи акций «Магнита» Галицкий намерен покинуть Российский футбольный союз. «Я буду жить в Краснодаре. Наверное, не останусь (в РФС)», — сказал он в кулуарах форума в Сочи после объявления о сделке.