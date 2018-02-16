Австралия посоветовалась с США и обвинила Россию в атаках вируса NotPetya

Власти Австралии вслед за Великобританией и США обвинили Россию в проведении кибератак летом 2017 года с использованием вируса-вымогателя NotPetya. Страна пришла к таким выводам после консультаций с Вашингтоном и Лондоном, а также по итогам изучения докладов национальной разведки.

Как 16 февраля сообщает РБК, с заявлением выступил министр по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Энгус Тэйлор.

«Правительство Австралии осуждает поведение России, которое представляет серьезную угрозу для мировой экономики, государственных операций и услуг, деловой активности и безопасности людей», — заявил Тэйлор. Министр добавил, что больше всего от вредоносного ПО пострадала инфраструктура Украины, но затем «вирус распространился по всему миру, нанеся ущерб в сотни миллионов долларов».

Ранее правительство Великобритании возложило на Россию ответственность за атаку компьютерного вируса NotPetya. С аналогичными обвинениями публично выступила Дания, а в Соединенных Штатах кибератаку сочли доказательством участия Москвы в конфликте в Донбассе. В Кремле связь России с NotPetya отрицают.

Атака вируса NotPetya была совершена 27 июня 2017 года. Тогда от него преимущественно пострадали Россия и Украина, в частности, компьютерная система украинского правительства, аэропорт Борисполь, «Укрпочта», «Укртелеком», Министерство инфраструктуры и ряд банковских организаций. В России под атаку попали «Роснефть», «Башнефть» и банк «Хоум Кредит». Вредоносное ПО блокировало системы ведомств и компаний, требуя от них для разблокировки сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам.