Брейвик заявил о раскаянии, но психиатр посоветовал ему не верить

Норвежский террорист Андерс Брейвик, отбывающий 21-летнее заключение в тюрьме Шиен, заявил о раскаянии в убийстве 77 человек. Заявление он направил письмом в адрес руководства пенитенциарного учреждения.

Как пишет 16 февраля Lenta.ru со ссылкой на газету VG, Брейвик заявил о своем желании «оставить фашистскую, национал-социалистическую и неонацистскую идеологию», и пообещал соблюдать тюремные распорядки. «Я сожалею о действиях, которые предпринял 22 июля 2011 года, и, если бы это было возможно, сделал бы так, чтобы тех событий никогда не случилось», — написал он.

Опрошенный изданием психиатр поясняет, что не стоить доверять подобному заявлению. «Кажется очевидным, что Брейвик пытается манипулировать», — считает эксперт Хеннинг Ворёй.

22 июля 2011 года норвежец совершил два теракта. Сначала он устроил взрыв в правительственном квартале Осло — погибли восемь человек. После этого преступник отправился в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял еще 69 человек.

Суд приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы — это максимум в Норвегии, но срок можно продлевать многократно, если власти сочтут заключенного по-прежнему опасным. Террорист содержится в трехкомнатной камере.