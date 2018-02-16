После снегопада в Петербурге пробки и множество ДТП

Прошедший ночью снегопад уплотнил дорожное движение в Петербурге утром 16 февраля. Сейчас, по оценке «Яндекса», «красные» 7 баллов против обычных для этого времени суток 6.

Очевидцы сообщают о множестве ДТП. Например, на заезде с Дачного проспекта на КАД насчитали шесть битых машин. Две похожие аварии произошли на Приморском шоссе, спровоцировав плотную пробку: легковушки развернуло поперёк дороги.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».