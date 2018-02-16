В России запретят торговать подкрашенным спиртом под видом коньяка

Суррогаты под видом коньяка обещали убрать с полок российских магазинов. Как 16 февраля заявил вице-премьер Александр Хлопонин, правительство планирует до конца текущего года разработать изменения в федеральное законодательство, которое исключит возможность продажи такого спиртного.

«Меня пугает, когда вместо коньяка на полках появляется чистый спирт с красителем, который в него добавляют и продают под маркой «коньяк». И мы сейчас постепенно, в рамках 171 федерального закона, который в целом регулирует отрасль производства алкогольной продукции, потихоньку подходим к решению», — цитирует Хлопонина «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости..

Он подчеркнул, что в текущем году власти хотят закрыть данный вопрос и «радоваться, что люди пьют качественные напитки».

Ранее сообщалось, что к 1 марта власти завершат проверку 100 производителей шампанского и игристых вин, коньяка и бренди. Ревизия касается не только производства, но и розничных точек продаж.