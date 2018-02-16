В Петербурге наркоторговцам предъявили отмывание преступных доходов

Легализацию средств, добытых преступным путем, вменили наркоторговцам в Петербурге. Находящимся под стражей дилерам добавили еще одну статью Уголовного кодекса.

Как стало известно «Фонтанке» 16 февраля, достаточно редкую статью о легализации преступных доходах вменили участнику группы наркоторговцев, который вместе с двумя подельниками с апреля 2017 года находится в СИЗО. Все трое проходят по делу о продаже запрещенных веществ бесконтактным способом посредством IP-телефонии, с использованием электронной платежной системы Qiwi.

По версии следствия, один из членов ОПГ перечислял полученные за наркотики деньги на банковские карты, потом обналичивал. Таким образом он легализовал, по меньшей мере, полтора миллиона рублей.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России, дело возбудили по п.а, ч.4, ст. 174.1 УК РФ — отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления организованной группой.