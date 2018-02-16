Противолодочный корабль «Маршал Шапошников» загорелся во время сварочных работ

Во Владивостоке на большом противолодочном корабле Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» произошел пожар утром 16 февраля. Корабль проходит модернизацию на «Дальзаводе».

Как сообщают федеральные СМИ, возгорание началось в носовой части корабля во время сварочных работ. Предварительно установлено, что во время работ загорелась изоляция или обшивка. Важных узлов и технических приборов на корабле пока нет, горели несколько помещений надстройки. Боекомплект и горюче-смазочные материалы на корабле отсутствуют.

Экипаж эвакуировали и пожар потушили силами пожарных расчетов и МЧС. На заводе заверили, что материальный ущерб незначительный. Обстоятельства произошедшего уточняются.