Противолодочный корабль «Маршал Шапошников» загорелся во время сварочных работ
Во Владивостоке на большом противолодочном корабле Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» произошел пожар утром 16 февраля. Корабль проходит модернизацию на «Дальзаводе».
Как сообщают федеральные СМИ, возгорание началось в носовой части корабля во время сварочных работ. Предварительно установлено, что во время работ загорелась изоляция или обшивка. Важных узлов и технических приборов на корабле пока нет, горели несколько помещений надстройки. Боекомплект и горюче-смазочные материалы на корабле отсутствуют.
Экипаж эвакуировали и пожар потушили силами пожарных расчетов и МЧС. На заводе заверили, что материальный ущерб незначительный. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Справка:
«Маршал Шапошников» — большой противолодочный корабль проекта 1155. Заложен в 1983 году на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде, строительный № 820. Спущен на воду в январе 1985 года. Введён в строй 30 декабря 1985 года.В 2016 году корабль встал на ремонт и модернизацию на ОАО «Центр судоремонта „Дальзавод“» (Владивосток). Предполагается установка противокорабельного ракетного комплекса «Уран» оснащённого ракетами Х-35; универсальной системы управления огнем корабельной артиллерии МР-123-02/3 «Багира», которая используется для управления зенитной артиллерии калибра от 30 до 100 миллиметров или неуправляемым реактивным оружием калибра от 122 до 140 миллиметра; корабельного комплекса радиоэлектронного подавления ТК-25, предназначенного для устойчивой радиоэлектронной защиты; радиолокационной системы общего обнаружения МР-710.