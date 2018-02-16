Развратник настиг школьницу в парадной в Дачном

Развратника задержали в Кировском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», во втором часу ночи 16 февраля в 8 отдел полиции в Дачном с заявлением обратилась местная жительница. Она сообщила о том, что накануне около семи вечера неизвестный настиг в парадной ее 13-летнюю дочь. Мужчина совершил то, что в Уголовном кодексе называют развратными действиями.

У следствия уже есть подозреваемый 1992 года рождения. Он изобличен в растлении подростка.