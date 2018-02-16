Российский скелетонист Трегубов выиграл серебро на Олимпиаде

Сборная России завоевала шестую медаль на зимней Олимпиаде в Пхенчхане 16 февраля. Серебро в соревновании скелетонистов выиграл Никита Трегубов.

Чемпионом стал кореец Юн Сунбин, бронзовым призером – британец Доминик Парсонс. Еще один россиянин – Владислав Марченков – занял 15 место.

Напомним, ранее Россия выиграла серебро в фигурном катании (командные соревнования), а также бронзовые медали в керлинге (дабл-микст), шорт-треке (мужчины, 1500 метров), лыжных гонках (мужчины и женщины, спринт).

Олимпиада проходит в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Из-за допингового скандала российские спортсмены по решению Международного олимпийского комитета выступают под аббревиатурой OAR — Olympic Athlete from Russia. Также им запрещено демонстрировать любые национальные символы и исполнять российский гимн.