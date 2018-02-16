«Зенит» не смог против кельтов

"Зенит" Роберто Манчини напомнил петербургским любителям футбола, что такое боль и терпение. Команда из самого северного города-миллионера попыталась выглядеть красиво в Шотландии, но не смогла. "Фонтанка" задалась вопросом, что произошло.

Пару дней до матча любители футбола из Петербурга гадали на тему состава. Казалось, что шансы одновременно увидеть на поле и Антона Заболотного, и Александра Кокорина стремились к нулю. Тем не менее Манчини всех удивил, оба нападающих вышли на поле, только Кокорин снова оказался на фланге. Опять же болельщики переживали, что будет с центром обороны, мол, Миха Мевля и Эммануэль Маммана могут удивить. Парни и удивили, но об этом позже.

Брендан Роджерс, главный тренер "Селтика", с учетом вызовов в составе, выбрал предельно оборонительный состав. Мы писали, что у "Селтика" перед матчем с "Зенитом" были серьезные неприятности в двух линиях: у шотландского клуба травмированы основные вратарь и второй нападающий. Крейг Гордон и Ли Гриффитс помочь "Селтику" в матче против "Зенита" не могли. Вратаря сборной Шотландии заменил датчанин Дорус де Врис (до того – лишь 8 матчей за клуб из Глазго), в атаке у Роджерса отдувался один Мусса Дембеле. У Манчини не было сложностей с составом, но на "Селтик Парк" "Зенит" вышел терпеть. Не хватило выучки и умения.

Для начала "Зенит" в первом тайме с треском проиграл центр поля: Леандро Паредес ждал, видимо, скаутов "Ювентуса" и "Реала" и в футбол играть отказывался. Мешали и уставшие еще до игры фланги: Доменико Кришито и Игорь Смольников в первом официальном матче "Зенита" в 2018 году были предательски робки, и молодые оппоненты из шотландского клуба смело этим пользовались. У игроков Роджерса получались сложные передачи, пасы пяткой, неприятные забросы в штрафную Андрея Лунева.

"Зенит" сумел уйти на перерыв не пропустив, но с учетом диких ошибок в обороне это достижение казалось скорее неожиданным.

Напомним, что трансферное окно в России не закрывалось и будет открыто практически до конца февраля, и "Зенит" в четверг усилился двумя футболистами с российскими паспортом: Магомед Оздоев и Эльмир Набиуллин, несмотря на все слухи, перешли все-таки в "Зенит" – об этом телеграм-канал петербургского клуба сообщил за полтора часа до матча против "Селтика". Болельщики баскетбольного "Зенита" могли видеть новичков в компании Вячеслава Малафеева на матче в ДС "Юбилейный". На какие позиции в стартовом составе могут претендовать новички – мы пока не знаем, но весною "Зениту" предстоит отыгрывать 8 очков разницы от московского "Локомотива", и, видимо, руководство клуба решило, что всем хватит времени и места.

В концовке матча Роджерс, лучший тренер чемпионата Шотландии, болеющий за "Селтик" с детства, рискнул и на 73-й минуте выпустил на замену Чарли Мусонгу. Эта замена сработала уже через 5 минут: Мусонгу отобрал мяч на своей половине, пустил по флангу Дембеле, отыгрался на 11-метровой отметке, и Каллум МакГрегор спокойно пробил в дальний угол ворот Андрея Лунева. Нужно отметить, выход арендованного у "Челси" бегунка-Мусонгу был своеобразным ответом Роджерса на двойную замену тренерского штаба Манчини: тот за 10 минут до убрал с поля Далера Кузяева и Эмилиано Ригони (на поле вышли Матиас Краневиттер и Себастьян Дриусси). После матча можно уверенно констатировать: двойная замена Манчини не сработала, точечная Роджерса – дала результат через 5 минут.

Вернемся к первому абзацу: в эпизоде с голом "Селтика" оба центральных защитника, купленных летом 2017 года, футбол, скажем так, наблюдали. Мевля еще успел накосорезить в самом конце матча, когда его продавил вышедший на замену Одсонн Эдуард.

Много лет "Зенит" был командой, за которую болеть было тяжеловато. У каждого поколения было свое малосимпатичное воспоминание: у кого-то позор 1967 года, у кого-то финский "Куусюси" 1985 года, кто-то ходил на стадион "Обуховец" в начале 1990-х, кто-то видел на "Петровском" проигрыш золотых медалей ЦСКА Газзаева. Последние 10 лет амбиций и успехов приучили болельщиков: мы в порядке. Но уже третий год подряд "Зенит" говорит в феврале своим преданным товарищам у экрана: извините. Так вышло, что матч против "Селтика" я смотрел в компании симпатичных петербуржцев, некоторые из которых иногда становятся героями "Фонтанки". Разное видал, но врать не буду: на лицах многих моих собеседников, когда мы прощались, была искренняя грусть. И ответный матч 22 февраля, как поддельные елочные игрушки, не очень радует.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»