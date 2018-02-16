«Зенит» не смог против кельтов

Еще
14:51 16.02.2018
Пришлите свою новость!
14:47
Петербургу обещают снежные и скользкие выходные
14:43
В Омске ищут автомобили для участия в филармоническом концерте
14:35
Банк России решил ударить по валютным табло
14:31
СМИ: Сын генпрокурора России займется переработкой грибов
14:20
Самые далекие от метро новостройки Петербурга стоят от 2,1 млн рублей
14:14
В ДТП под Гатчиной один человек погиб, один тяжело ранен
14:10
Комментатор из Австралии назвала всех китайских спортсменов на Олимпиаде одинаковыми
14:04
Мужчина умер за рулем на Дальневосточном
13:57
КИО прикрылся Минкультом от претензий по Сампсониевскому собору
13:54
Комстрой в 2017-м освоил лишь половину Адресной инвестиционной программы
13:48
Верховный суд не дал Собчак снять Путина с выборов
13:24
Акции «Магнита» подешевели на 5% после объявления о продаже трети компании ВТБ
13:13
Cоздатели «Довлатова» объяснили, почему фильм будет в прокате только четыре дня
13:09
У Кремля не появилось новой информации о погибших в Сирии россиянах
12:58
Российские хоккеисты разгромили Словению на Олимпиаде
12:51
На коротком Красносельском шоссе – 5 ДТП, службы «мечутся от одного к другому»
12:48
Петербургские депутаты хотят ужесточить миграционное законодательство
12:46
Книга Рыбки выходит в бестселлеры после расследования Навального
12:40
ВОЗ выступила против лишнего вмешательства врачей при проведении родов
12:35
Минэнерго отправляет майнеров на Кольский полуостров
12:33
Кубанский судья-матерщинник, который решил «командовать парадом», уволен
12:29
Лесной отшельник получил 16 лет за расстрел петербургских милиционеров
12:19
В Купчино установщик окон украл у хозяев деньги и спрятал в носок
12:09
В Турции упал военный самолет, погибли два человека
12:07
Особые дети встретили весну верхом в «Солнечном Острове»
11:51
Главком ВМФ: Российский флот получил неоценимый опыт в Сирии
11:44
Крымский суд приговорил «украинского диверсанта» к 6,5 годам колонии
11:34
Увидеть Крым за 200 рублей
11:29
Пострадавшая от ножа на «Восстания» до сих пор в коме. Следствие ищет нападавшего
11:21
Пулково собирается принять 50 чартеров из Египта во время ЧМ-2018
11:20
В Гатчине взяли налётчиков с ножами из Средней Азии
11:15
В Северо-Западный ЦБ перевели начальницу с Урала
11:11
Андрей Константинов: Не имею отношения к сериалу «Крепость Бадабер»
11:09
Юные акробатки и их родители заступились за нетрадиционные методы тренировок
11:05
Павла Дурова признали долларовым миллиардером
10:52
В посольства Москвы присылали «неизвестный порошок» от имени депутата-единоросса
10:47
Пулково пока не выбрало оператора для возврата tax free
10:43
Почти половина рациона увеличивает риск развития рака
10:32
Одна маршрутка в Петербурге врезалась в дерево, другая – в трамвай
10:28
За выращивание галлюциногенных кактусов петербургского ботаника отправили в колонию
10:24
Хакеры переключились с банковских карт россиян на криптовалюты
10:20
В Петрикирхе пройдёт благотворительный концерт в пользу онкобольных детей
10:19
Лыжник Спицов выиграл бронзу на 15 км свободным стилем
09:58
Россия резко увеличила вложения в гособлигации США
09:48
На Кузнецова исчезла фура с 2500 буханками хлеба
09:43
В «заколдованном месте» на Славы опять сбили светофор
09:43
В Петербурге одним из бригады «монголов» стало меньше
09:35
Сергей Галицкий продал ВТБ 29 процентов акций «Магнита»
09:20
Австралия посоветовалась с США и обвинила Россию в атаках вируса NotPetya
09:10
Брейвик заявил о раскаянии, но психиатр посоветовал ему не верить
08:58
После снегопада в Петербурге пробки и множество ДТП
08:50
В России запретят торговать подкрашенным спиртом под видом коньяка
08:42
В Петербурге наркоторговцам предъявили отмывание преступных доходов
08:32
Противолодочный корабль «Маршал Шапошников» загорелся во время сварочных работ
08:22
Развратник настиг школьницу в парадной в Дачном
08:16
Биткоин поднялся выше десяти тысяч долларов
08:08
Российский скелетонист Трегубов выиграл серебро на Олимпиаде
08:00
В ночном ДТП на «Скандинавии» погибли двое
02:31
Depeche Mode возвращается
02:11
Классику японского кинематографа покажут бесплатно
01:54
Историк объяснит, чем Святой Петр похож на Василия Чапаева
01:29
«Чувство весны» придёт в Петербург из Лиссабона
01:16
Лурье расскажет о коррупции в Петербурге
00:51
"Зенит" проиграл "Селтику"
00:42
СМИ: Фанаты киевского "Динамо" напали на россиян в Афинах
00:31
Белый дом США обвинил российских хакеров в создании вируса NotPetya
00:25
Хакеры научились взламывать компьютеры файлами Word
00:10
Госдеп ответил на вопрос о санкциях на покупку Турцией российских С-400
00:00
В Петербурге за месяц ДТП унесли больше жизней, чем во всей Финляндии
15/02
Суд оставил стрелка из Флориды под арестом
Предыдущие новости
Архив материалов
Спорт
Версия для печати
16.02.2018 10:07

«Зенит» не смог против кельтов

"Зенит" Роберто Манчини напомнил петербургским любителям футбола, что такое боль и терпение. Команда из самого северного города-миллионера попыталась выглядеть красиво в Шотландии, но не смогла. "Фонтанка" задалась вопросом, что произошло.
«Зенит» не смог против кельтов
Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Пару дней до матча любители футбола из Петербурга гадали на тему состава. Казалось, что шансы одновременно увидеть на поле и Антона Заболотного, и Александра Кокорина стремились к нулю. Тем не менее Манчини всех удивил, оба нападающих вышли на поле, только Кокорин снова оказался на фланге. Опять же болельщики переживали, что будет с центром обороны, мол, Миха Мевля и Эммануэль Маммана могут удивить. Парни и удивили, но об этом позже.

Брендан Роджерс, главный тренер "Селтика", с учетом вызовов в составе, выбрал предельно оборонительный состав. Мы писали, что у "Селтика" перед матчем с "Зенитом" были серьезные неприятности в двух линиях: у шотландского клуба травмированы основные вратарь и второй нападающий. Крейг Гордон и Ли Гриффитс помочь "Селтику" в матче против "Зенита" не могли. Вратаря сборной Шотландии заменил датчанин Дорус де Врис (до того – лишь 8 матчей за клуб из Глазго), в атаке у Роджерса отдувался один Мусса Дембеле. У Манчини не было сложностей с составом, но на "Селтик Парк" "Зенит" вышел терпеть. Не хватило выучки и умения.

«Зенит» не смог против кельтов

Для начала "Зенит" в первом тайме с треском проиграл центр поля: Леандро Паредес ждал, видимо, скаутов "Ювентуса" и "Реала" и в футбол играть отказывался. Мешали и уставшие еще до игры фланги: Доменико Кришито и Игорь Смольников в первом официальном матче "Зенита" в 2018 году были предательски робки, и молодые оппоненты из шотландского клуба смело этим пользовались. У игроков Роджерса получались сложные передачи, пасы пяткой, неприятные забросы в штрафную Андрея Лунева. 

"Зенит" сумел уйти на перерыв не пропустив, но с учетом диких ошибок в обороне это достижение казалось скорее неожиданным.

Напомним, что трансферное окно в России не закрывалось и будет открыто практически до конца февраля, и "Зенит" в четверг усилился двумя футболистами с российскими паспортом: Магомед Оздоев и Эльмир Набиуллин, несмотря на все слухи, перешли все-таки в "Зенит" – об этом телеграм-канал петербургского клуба сообщил за полтора часа до матча против "Селтика". Болельщики баскетбольного "Зенита" могли видеть новичков в компании Вячеслава Малафеева на матче в ДС "Юбилейный". На какие позиции в стартовом составе могут претендовать новички – мы пока не знаем, но весною "Зениту" предстоит отыгрывать 8 очков разницы от московского "Локомотива", и, видимо, руководство клуба решило, что всем хватит времени и места.

ФК "Зенит"

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

В концовке матча Роджерс, лучший тренер чемпионата Шотландии, болеющий за "Селтик" с детства, рискнул и на 73-й минуте выпустил на замену Чарли Мусонгу. Эта замена сработала уже через 5 минут: Мусонгу отобрал мяч на своей половине, пустил по флангу Дембеле, отыгрался на 11-метровой отметке, и Каллум МакГрегор спокойно пробил в дальний угол ворот Андрея Лунева. Нужно отметить, выход арендованного у "Челси" бегунка-Мусонгу был своеобразным ответом Роджерса на двойную замену тренерского штаба Манчини: тот за 10 минут до убрал с поля Далера Кузяева и Эмилиано Ригони (на поле вышли Матиас Краневиттер и Себастьян Дриусси). После матча можно уверенно констатировать: двойная замена Манчини не сработала, точечная Роджерса – дала результат через 5 минут. 

Вернемся к первому абзацу: в эпизоде с голом "Селтика" оба центральных защитника, купленных летом 2017 года, футбол, скажем так, наблюдали. Мевля еще успел накосорезить в самом конце матча, когда его продавил вышедший на замену Одсонн Эдуард.

Много лет "Зенит" был командой, за которую болеть было тяжеловато. У каждого поколения было свое малосимпатичное воспоминание: у кого-то позор 1967 года, у кого-то финский "Куусюси" 1985 года, кто-то ходил на стадион "Обуховец" в начале 1990-х, кто-то видел на "Петровском" проигрыш золотых медалей ЦСКА Газзаева. Последние 10 лет амбиций и успехов приучили болельщиков: мы в порядке. Но уже третий год подряд "Зенит" говорит в феврале своим преданным товарищам у экрана: извините. Так вышло, что матч против "Селтика" я смотрел в компании симпатичных петербуржцев, некоторые из которых иногда становятся героями "Фонтанки". Разное видал, но врать не буду: на лицах многих моих собеседников, когда мы прощались, была искренняя грусть. И ответный матч 22 февраля, как поддельные елочные игрушки, не очень радует.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45

«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых

Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01

"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее

Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46

Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России

Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Комментатор из Австралии назвала всех китайских спортсменов на Олимпиаде одинаковыми
Российские хоккеисты разгромили Словению на Олимпиаде
Пулково собирается принять 50 чартеров из Египта во время ЧМ-2018
Лыжник Спицов выиграл бронзу на 15 км свободным стилем
Российский скелетонист Трегубов выиграл серебро на Олимпиаде
"Зенит" проиграл "Селтику"
Хакеры научились взламывать компьютеры файлами Word
"Спартак" проиграл "Атлетико"
Назван стартовый состав "Зенита" на матч с "Селтиком"
Оздоев и Набиуллин перешли из "Рубина" в "Зенит"
«Зенит» не смог против кельтов
Пихлер уделывает Россию. Итоги шестого дня Олимпиады
Альтернативная подготовка альтернативной олимпиады
«Зенит» начинает сезон: рай, львы и благотворительность
Ветер сносит Пхенчхан. Итоги пятого дня Олимпиады
Россияне проигрывают норвежским астматикам. Итоги четвертого дня Олимпиады
Как «двойные агенты» из России стали призерами Олимпиады
Не догнали канадцев. Итоги третьего дня Олимпиады
Фиаско. Итоги второго дня Олимпиады-2018
Первая русская медаль. Итоги первого дня Олимпиады-2018
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как организовать свадьбу и все успеть? Часть I

Сергей Куликов/Интерпресс

Увидеть Крым за 200 рублей

В соцсетях заметили сходство солдата будущего от Рогозина с героем компьютерной игры

Новости компаний
ГК «КВС»
31.01.2018 18:45
«КВС» начала продажу квартир для семей с детьми под 6% годовых
Компания «КВС» предлагает приобрести жилье по государственной программе «Семейная ипотека». Льготными условиями кредитования могут воспользоваться семьи, у которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.01.2018 12:01
"Аэрофлот" и "Аврора" перевезут российских спортсменов на олимпиаду в Корее
Аэрофлот и его дочерняя авиакомпания «Аврора» перевезут российских спортсменов, принимающих участие в XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в Республике Корея
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
25.01.2018 17:46
Аэрофлот оформил первый билет за 5 рублей для болельщика сборной России
Аэрофлот оформил первый билет по специальному «тарифу болельщика» в пять рублей, установленному на период проведения игр чемпионата мира по футболу 2018 года
http://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.01.2018 13:00
Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» проведут конкурс для болельщиц
Болельщицы футбольного клуба «Зенит» получат возможность креативно продемонстрировать свою любовь к футболу и небу. Авиакомпания «Россия» и ФК «Зенит» запускают конкурс «Мисс небесная лига «Зенита» — 2018»
Магазин "Кей"
12.12.2017 10:00
Как выбрать VR-очки и какой смартфон к ним подойдет: советы экспертов КЕЙ
Очки виртуальной реальности (VR) — это современный развлекательный гаджет, способный принести новые ощущения геймерам, любителям хорошего кино и всем тем, кто интересуется компьютерными новинками
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев
01.12.2017 16:53
Пилот «России» стал Суперболельщиком FIFA 2018 от Санкт-Петербурга
Пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев, который является преданным футбольным болельщиком, примет участие в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
ООО "Главстрой-СПб"
01.12.2017 11:48
«Главстрой-СПб» запускает программу лояльности GLAVNOE
Компания «Главстрой-СПб», входящая в одну из крупнейших российских промышленных групп «Базовый Элемент», разработала программу лояльности для клиентов жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». Владельцы карт GLAVNOE приобретают ряд привилегий при получении услуг компаний-партнеров «Главстрой-СПб»
ЖК «Чистое небо»
24.11.2017 16:57
Документация на первую школу в ЖК «Чистое небо» прошла госэкспертизу
Проектная документация на первую школу в ЖК «Чистое небо», разработанная Setl City, получила положительное заключение государственной экспертизы. Setl City передаст документацию в дар городу до конца 2017 года. Реализацией проекта займется комитет по строительству Санкт-Петербурга
Автор Вадим Гуркин, штатный фотограф КВК «Империя Форум».
09.11.2017 17:00
Розничные сети обновят ассортимент на выставке Петерфуд-2017
15-17 ноября в петербургском КВЦ «Экспофорум» пройдет старейшая международная выставка продовольственных товаров Петерфуд-2017. В этом году выставка выросла на 30%
Один из эскизов проекта авиакомпании «Россия» на стадионе «Санкт-Петербург»
27.10.2017 10:42
Авиакомпания «Россия» забрендировала сектор на стадионе «Санкт-Петербург»
ФК «Зенит» открывает новый спонсорский актив – нейминг, право на название трибун своего стадиона в Санкт-Петербурге. Одним из первых партнёров клуба в этом проекта стала авиакомпания «Россия»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.