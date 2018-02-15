Суд оставил стрелка из Флориды под арестом

Суд во Флориде оставил подростка, расстрелявшего 17 человек в одной из школ штата, под арестом без возможности освобождения под залог.

"Круз, вы остаетесь под стражей без освобождения под залог до дальнейшего уведомления суда", — заявила судья Ким Тереза Моллика на начавшихся в четверг судебных слушаниях в округе Бровард.

Стрельба произошла в школе в городке в 60 км к северу от Майами в минувшую среду, жертвами стрельбы стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения.

Крузу предъявлены обвинения в умышленном убийстве по 17 пунктам.