"Спартак" проиграл "Атлетико"

Московский «Спартак» проиграл «Атлетику» из Бильбао в 1/16 финала Лиги Европы.

Встреча прошла в четверг, 15 февраля, на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей. На 22-й и 39-ой минутах отличился 37-летний нападающий испанцев Ариц Адурис, на 45-ой — полузащитник Микель Рико. На 60-й минуте мяч забил форвард «Спартака» Луис Адриано.

Ответный матч между командами состоится 22 февраля в Бильбао.

В другом поединке 1/16 финала Лиги Европы московский «Локомотив» выиграл у «Ниццы» — 3:2. «Зенит» сейчас играет против «Селтика» из Глазго. Ещё один российсмкий клуб – ЦСКА – позавчера сыграл вничью с "Црвеной Звездой" – 0:0.