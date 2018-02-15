Анархисты признались в нападении на украинское посольство в Афинах

Неизвестная прежде анархистская организация «Бригада Алексей Мозговой» взяла на себя ответственность за нападение на посольство Украины в Греции, ее заявление опубликовано на портале анархистов Греции.

Об этом сообщает РИА «Новости» 15 февраля. «Наше нападение было ответом на государственный переворот и националистический мятеж, организованный США и Европейским Союзом в ноябре 2013 года на Украине. Это бывшая советская республика, которая является ключевой в транспортировке природного газа из России в Европу, и которая должна быть полностью пристегнута к колеснице США и ЕС», – говорится в заявлении организации, подписанном «Бригада Алексей Мозговой».

В ночь на 20 января в здание дипмиссии бросили бутылки с зажигательной смесью, были сожжены три автомобиля технического персонала, припаркованные возле посольства.

Ранее сообщалось, что полиция задержала 16 человек после беспорядков в Афинах.