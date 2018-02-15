ЛСР достроит "Охта-Модерн"

Городское правительство договорилось с "ЛСР-Недвижимостью" о том, что предприятие достроит проблемный ЖК "Охта-Модерн". На какиих условиях – пока не известно. По данным источников "Фонтанки", принципиальная договоренность была окончательно достигнута 15 февраля.

В петербургском комитете по строительству эти данные подтвердили. Исполняющий обязанности главы ведомства Евгений Барановский сообщил, что на следующей неделе состоится совещание в Смольном, где будут приняты управленческие решения по четырем позициям: сроки и порядок обследования объекта, формирование выводов, допроектирование объекта и строительно-монтажные работы. На каких конкретно условиях застройщик входит в проект, пока не известно, они будут определены позже.

"Фонтанка" неоднократно писала о том, в какой ситуации оказались дольщики 12-летнего долгостроя ЖК "Охта Модерн". Два корпуса на Большеохтинском должны были сдать еще в 2005 году, тогда их строил "ИВИ-93", впоследствии обанкротившийся. После этого на площадку зашел "Балтжилинвест", а потом нынешний застройщик "Питер Констракшн". В качестве бонуса за обязательство достроить дома он получил два выгодных участка на улице Беринга, 29 в 1,59 га, где собирался строить еще один апарт-комплекс "Башни Беринга". Сейчас "Питер Констракшн" сам находится в процедуре банкротства. 20 марта 2017 года, петербургский бизнесмен Евгений Кривцов был арестован по делу о двойных продажах квартир в ЖК «Охта-Модерн» – оно возбуждено по статье 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»). Следствие считает его одним из конечных бенефициаров фирмы «Питер-констракшн».

Предполагалось, что новому застройщику тоже могли бы предложить землю на Беринга, либо вернуть ее городу за долги "Питер Констракшн" по аренде, чтобы продать и тем самым изыскать средства на достройку "Охта-Модерн". Однако 12 февраля суд запретил Смольному расторгать договоры, наложив обеспечительные меры на эти участки в рамках банкротства компании.