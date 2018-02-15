Апелляционный суд признал неконституционным иммиграционный указ Трампа
Апелляционный суд штата Вирджиния своим решением объявил неконституционным последнюю версию иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, передает The Hill.
Представители суда заявили, что указ, о котором идет речь, дискриминирует мусульман, вопреки положениям конституции США.
Отмечается, что данное решение стало вторым случаем принятия апелляционным судом США решения против иммиграционного указа американского руководства.
Источник: Газета.ру