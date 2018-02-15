Оздоев и Набиуллин перешли из "Рубина" в "Зенит"

"Зенит" и казанский «Рубин» достигли договоренности о переходе двух игроков. Соглашения с футболистами рассчитаны на 4,5 года.

Об этом вечером 15 февраля сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Магомед Оздоев родился 5 ноября 1992 года в Грозном, но почти все детство провел в Ингушетии. В футболе оказался благодаря отцу, бывшему игроку «Терека». После нескольких лет занятий в обычной спортшколе будущий полузащитник «Зенита» перешел в «Ангушт», а через год — в «Терек». В феврале 2010-го присоединился к «Локомотиву», где отыграл 56 матчей и забил три мяча. 14 июля 2014-го на правах аренды перешел в «Рубин», с которым через год подписал полноценный контракт. В составе казанской команды Оздоев отыграл 87 матчей и отличился 9 раз. Вторую половину сезона-2016/17 Магомед провел на правах аренды в «Тереке».

Центральный полузащитник дебютировал в сборной России осенью 2014 года. На счету футболиста 12 матчей за национальную команду и один забитый мяч.

Эльмир Набиуллин родился 8 марта 1995 года в Казани. Начал заниматься футболом в местной ДЮСШОР-14, а в 13 лет оказался в системе «Рубина». В основном составе казанцев дебютировал 9 марта 2014 года в матче против «Анжи», первый гол забил 12 апреля 2015 года в игре с «Зенитом». За «Рубин» Набиуллин провел 98 матчей, забил 4 мяча и отдал 9 результативных передач. За юношеские сборные России Эльмир выступает с 2011 года. В главной команде страны дебютировал 31 марта 2015 в игре против Казахстана.