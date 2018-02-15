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15.02.2018 21:31

Новые крылатые ракеты России обеспокоили США

США обеспокоены новыми крылатыми ракетами, разрабатываемыми в России. Об этом рассказала глава Северного командования американских ВС генерал Лори Робинсон на слушаниях в комитете сената в четверг, 15 февраля.

По ее словам, Россия продолжает модернизировать свои стратегические бомбардировщики и подводные лодки, и усовершенствованный флот способен угрожать США долгие годы. «Россия разработала новые крылатые ракеты, способные поражать цели с гораздо больших расстояний, чем мы видели раньше (...) Такие системы представляют нарастающую угрозу для Северной Америки», — указала Робинсон.

Генерал считает, что для противостояния усовершенствованным ракетам необходимо продолжать вкладывать средства в разработку защитных систем. В частности, она предлагает усилить систему ПРО на севере США радиолокационными станциями дальнего обнаружения.

Ранее сообщалось, что администрация американского президента Дональда Трампа намеревается направить на программу сдерживания России в Европе более 6,3 миллиарда долларов. Это следовало из проекта федерального бюджета США на 2019 финансовый год. В американском военном бюджете на 2018-й на сдерживание России выделяется 4,6 миллиарда долларов.

Источник: Лента.ру


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