Троицкий мост в 2018 году отремонтирует "Стройинвест"
Смольный выбрал подрядчика на ремонт Троицкого моста. Переправу отремонтируют до середины октября.
Информация об определении поставщика 15 февраял опубликована на сайте госзаказа. Победителем стала компания "Стройинвест". Она, как и ее соперник "Ординар", ни на копейку не снизила стартовую цену, которая составляет около 27 млн 433 тысяч рублей. Ранее предприятие уже выступало подрядчиком на ремонте Трехмостья, а также набережных Ждановки, Черной речки и Мойки.
"Мостотрест" объявил конкурс на ремонт Троицкого моста 28 декабря. Согласно техзаданию, закончить работы надо к 15 октября. Главная цель – устранить колейность, нанести заново разметку, постелить новый асфальт. Все это с учетом федерального закона об объектах культурного наследия. Среди прочего подрядчик должен будет разработать и согласовать с ответственными ведомствами схему организации дорожного движения.
Понтонный мост в этом месте появился еще в 2803 году. Постоянная переправа была заложена в 1897 году, открыт мост в 1903-м. После Октябрьской революции назывался мостом Равенства и Кировским. В 1991 году ему вернули название Троицкого.