Пихлер уделывает Россию. Итоги шестого дня Олимпиады

Фатальная ошибка российских фигуристов, сломанная нога и драка члена МОК с корейским охранником. «Фонтанка» подводит итоги шестого дня Олимпийских игр-2018.

В шестой день Олимпиады в Пхенчхане было разыграно девять комплектов медалей. Финалы прошли в парном фигурном катании, скоростном спуске на горных лыжах у мужчин, гигантском слаломе у женщин, сноуборд-кроссе (мужчины), лыжных гонках на 10 км свободным стилем (женщины), мужском и женском биатлоне (индивидуальная гонка), конькобежном спорте (10000 м, мужчины) и санном спорте (эстафета). Россияне претендовали на первую золотую медаль, но не получили вообще ничего.

Упустили золото

Начался день с парного фигурного катания. Напомним, накануне россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов отлично откатали короткую программу, уступив только китайское паре. Отставание от китайцев было меньше балла, а отрыв от занявших промежуточное третье место представителей Канады – почти пять. Тогда казалось, что это не просто заявка на медаль, а отличный плацдарм для борьбы за золото. Новый день принес только разочарования. Много мелких помарок и две серьезных ошибки (двойной сальхов вместо тройного и падение Тарасовой после выброса) отбросили российскую пару вообще за пределы призовой тройки – на четвертое место.

– На выбросе всё было хорошо — это наш любимый выброс, всегда получался, не знаю, почему так сегодня произошло, – рассказывал позже Владимир Морозов. – Надо пару дней, чтобы прийти в себя. Утешать ни нас, ни кого-то ещё не надо — справимся!

У России уже были четвертые места на этой Олимпиаде, но это пока самое обидное.

Неудачно прокатился

Невезение россиян продолжилось в сноуборд-кроссе (соревнования на скорость). Олимпийских атлетов из России здесь представлял Николай Олюнин – серебряный призер Олимпиады в Сочи. Во время квалификации он упал и повредил ногу.

Трассу спортсмен сумел покинуть только на носилках. Позже врачи диагностировали у него перелом ноги.

«Хотел сказать всем большое спасибо. К сожалению, не получилось выжать все соки, попасть в большой финал. Главное, что я старался и сильно хотел показать русский дух. Но извините меня, что так все произошло», – сказал Олюнин в видеообращении в официальном «инстаграме» Федерации сноуборда России.

Проблемы коммуникации

Российский биатлон продолжает нащупывать все новые и новые грани дна. Татьяна Акимова после 15 места в индивидуальной гонке заявила, что ни разу за всю Олимпиаду ей не позвонили и не написали тренеры сборной, оставшиеся из-за недопуска в России. Старший тренер женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов подтвердил слова спортсменки, добавив, что между ними были «непростые отношения». Как здорово, что о таких вещах мы узнаем во время главных стартов четырехлетия.

А тем временем бывший главный тренер сборной России Вольфганг Пихлер, сейчас возглавляющий команду Швеции, заставил вспомнить, почему когда-то (до того, как он возглавил сборную России) его называли лучшим тренером в мире. Подопечные Пихлера уже выиграли две медали: серебро у Себастьяна Самуэльссона в гонке преследования и золото у Ханны Эберг в индивидуальной гонке. Четыре года назад в Сочи на счету Швеции в биатлоне не было ни одной медали.

– Я никогда не была бы так хороша, если бы не Вольфганг, – заявила 22-летняя Эберг сразу после гонки. – Он просто вёл меня все эти годы.

По словам самого Пихлера, никаких чудес тут нет. В сборной Швеции он делает то же самое, что делал в России.

– Уверен, если бы продолжал работать с Россией, мы могли бы выигрывать золотые медали и быть на пьедестале, – заявил Пихлер. – С Россией мы выиграли Кубок наций, но потом нам заявили, что это достижение ничего не значит. А теперь в сборной все против всех.

Ну да, каких медалей можно требовать от команды, где тренеры не общаются со спортсменами.

Драка дня

И новый скандал на Олимпиаде. Члену Международного олимпийского комитета (МОК) британцу Адаму Пенгилли пришлось досрочно покинуть Игры в Пхенчхане. Такое решение принял МОК после того, как Пенгилли избил корейского сотрудника службы безопасности.

– Я проходил мимо охранника, когда он преградил мне путь и попросил показать аккредитацию, – рассказал свое видение ситуации Адам Пенгилли. – Я показал, а когда он подошёл ещё ближе, то я попросил его позвать менеджера. Он отказался и попросил мою аккредитацию, чтобы её сфотографировать. Это продолжалось около 30 секунд, а затем я просто пробежал мимо. Он кричал: „Стой«, но я не остановился. Я не бил его, хотя по видеозаписи можно подумать иначе. Я должен был остановиться, поэтому приношу извинения за нецензурные слова и своё поведение. Но никакой драки не было.

Адам Пенгилли – серебряный призёр чемпионата мира 2009 года по скелетону. Ранее он не раз выступал с призывами не допускать российских спортсменов до участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, а также не восстанавливать статус ОКР.

Видео дня

Хоккеистки Канады и США устроили драку в концовке матча. Ну как драку – так потолкались и немного помахали руками. Но это уже что-то более напоминающее настоящий хоккей, да, Илья Ковальчук?

Расписание финалов на пятницу, 16 февраля

05:00 (здесь и далее – московское время) Горнолыжный спорт. Мужчины. Супергигант

05:15 Скелетон. Мужчины

06:52 Сноуборд. Женщины. Сноуборд-кросс

07:15 Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом

09:00 Лыжные гонки. Мужчины. Гонка 15 км. Классический стиль

14:00 Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м



14:52 Фристайл. Женщины. Акробатика.

А также в 10:40 начало второго матча сборной России по хоккею на групповом этапе против Словении.

Артем Кузьмин,

«Фонтанка.ру»