В Москве погиб человек при обрушении грунта у Политехнического музея
Из-за обрушения грунта при реконструкции Политехнического музея в Москве погиб один человек, двое пострадали.
Об этом 15 февраля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА Новости. Представитель оперативного штаба на месте ЧС сообщил изданию, что, по предварительной информации, площадь обрушения составила 6 кв.м. Одного из пострадавших госпитализировали, второму оказали помощь на месте. Напомним, реконструкция здания Политехнического музея началась в 2013 году.