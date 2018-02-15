Главу молодежного союза Дмитрия Лядова отправили в СИЗО

Октябрьский районный суд изменил меру пресечения Дмитрию Лядову, обвиняемому в хищении бюджетных денег. Его арестовали в зале суда.

Как сообщает пресс-служба судов Петербурга, вместо собственной квартиры по решению суда 15 февраля Лядов окажется в изоляторе. Он арестован в зале суда до 30 марта. По информации «Фонтанки», изменение меры пресечения связано с тем, что бывший глава молодежного союза нарушал условия домашнего ареста и оказывал давление на свидетеля по делу. Арестовать обвиняемого потребовал следователь.

Напомним, Лядов обвиняется в покушении на мошенничество — якобы он похитил бюджетные деньги в крупном размере. При реализации проекта «Кадровая школа актива молодежных общественных организаций в Петербурге» в комитет по молодежной политике была подана заявка на участие в конкурсе с получением субсидии в 545 тысяч рублей. Проект реализован не был, но деньги были выделены, а в Смольный отправились поддельные документы. Также ранее по ходатайству следователя Лядова временно отстранили от должности главы союза.