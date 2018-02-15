Ростральные колонны зажгли, а китайцы уехали

Еще
02:47 16.02.2018
Пришлите свою новость!
02:31
Depeche Mode возвращается
02:11
Классику японского кинематографа покажут бесплатно
01:54
Историк объяснит, чем Святой Петр похож на Василия Чапаева
01:29
«Чувство весны» придёт в Петербург из Лиссабона
01:16
Лурье расскажет о коррупции в Петербурге
00:51
"Зенит" проиграл "Селтику"
00:42
СМИ: Фанаты киевского "Динамо" напали на россиян в Афинах
00:31
Белый дом США обвинил российских хакеров в создании вируса NotPetya
00:25
Хакеры научились взламывать компьютеры файлами Word
00:10
Госдеп ответил на вопрос о санкциях на покупку Турцией российских С-400
00:00
В Петербурге за месяц ДТП унесли больше жизней, чем во всей Финляндии
15/02
Суд оставил стрелка из Флориды под арестом
15/02
Пентагон назвал угрозой связи РФ с тремя странами Латинской Америки
15/02
Эрдоган и Тиллерсон говорили более трех часов
15/02
"Спартак" проиграл "Атлетико"
15/02
На Ленинском ледышки «обработали» сразу две машины
15/02
Стрелок из Флориды посещал собрания шовинистов
15/02
Анархисты признались в нападении на украинское посольство в Афинах
15/02
При задержании "Лысый Дятел" признался маршалам, что его выкрала из колонии в Княжево тайная спецслужба
15/02
На 18-й линии надстраивают дореволюционное заводское здание
15/02
ЛСР достроит "Охта-Модерн"
15/02
Назван стартовый состав "Зенита" на матч с "Селтиком"
15/02
Апелляционный суд признал неконституционным иммиграционный указ Трампа
15/02
Оздоев и Набиуллин перешли из "Рубина" в "Зенит"
15/02
Новые крылатые ракеты России обеспокоили США
15/02
Уплотнением жильем квартала на Шлиссельбургском займется «Технополис»
15/02
Обнародованы результаты анализа переговоров экипажа Ан-148
15/02
Троицкий мост в 2018 году отремонтирует "Стройинвест"
15/02
В Москве погиб человек при обрушении грунта у Политехнического музея
15/02
Главу молодежного союза Дмитрия Лядова отправили в СИЗО
15/02
«Фонтанка» за 60 секунд - 15 февраля
15/02
В Россельхознадзоре рассказали, как не попадаться на «санкционке» и зачем сыр давят тракторами
15/02
Петербуржцы пытаются отстирать уток, угодивших в мазут на реке Сосновка
15/02
Члена МОК выгнали с Олимпиады за избиение охранника
15/02
При прохождении ТО аптечка обязательна: правительство РФ внесло изменения в правила техосмотра
15/02
«Ростех» предоставит 35 гектаров под жилье на Капсюльном шоссе в Петербурге
15/02
В 2017 году в Петербурге выявили больше 3 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции
15/02
Рыболов-водолаз на год отправится в колонию за кражу 50 кг форели
15/02
«Победа» начнет летать из Петербурга в Тбилиси, Гюмри и Жирону
15/02
Мединский не увидел стоп-листа для финансирования кино
15/02
Смольный отказал оппозиционерам в проведении митинга в память Немцова
15/02
«Зенит» подписал соглашение об эксплуатации стадиона на Крестовском
15/02
«Ростех»: Российский солдат будущего стремится к общему идеалу с героем американской компьютерной игры
15/02
Петербурженку за хищение 50 миллионов через финансовую пирамиду посадили на 4,5 года
15/02
Один из лидеров движения «Антимайдан» потребовал миллион рублей от петербургского оппозиционного политика
15/02
«Шкода» отправила свой автомобиль на Марс
15/02
У «Теслы» Илона Маска есть шестипроцентный шанс вернуться на Землю
15/02
На Кубани судья матерился во время заседания, теперь ему грозит проверка
15/02
БГ о фильме Серебренникова про Цоя: Это ложь от начала до конца
15/02
Следователи требуют снять с работы главу ракетно-космического центра «Прогресс»
15/02
В соцсетях заметили сходство солдата будущего от Рогозина с героем компьютерной игры
15/02
Глава Минкомсвязи допустил блокировку YouTube и Instagram в России
15/02
Династия Таргариенов задержала выход новой части «Игры престолов»
15/02
За 6 лет в экономику Петербурга инвестировали почти 3 трлн рублей
15/02
МИД: В Сирии погибли пятеро россиян, но это не военные
15/02
Эдуард Лимонов: Военные ищут того, кто предал бойцов ЧВК в Сирии
15/02
В Водоканале считают зиму в Петербурге рекордно снежной
15/02
РФПЛ переносит матчи со дня выборов президента
15/02
Полиция Петербурга ищет видео участников “забастовки избирателей”
15/02
В Генпрокуратуре появилось управление по делам несовершеннолетних
15/02
Путин: Прокуратура должна продолжить противодействие экстремизму в Интернете
15/02
Долги по налогам обошлись главе “Аэропортстроя” в два года условно
15/02
Минстрой разработал новые правила содержания многоэтажек
15/02
Концепцию петербургского музея Бродского разработают за 1,5 месяца
15/02
Дознание Петроградского района не нашло, за что привлечь курьера «Достависты»
15/02
Таможенный пёс на «Торфяновке» унюхал 31 тысячу евро
15/02
Instagram удалил из аккаунта Рыбки личную жизнь Дерипаски
15/02
Песков: Обвинения России в создании вируса Petya — «продолжение русофобской кампании»
15/02
«Прогресс» пристыковался к МКС с 2,5 т грузов на борту
15/02
Наставник Насти Рыбки Алекс Лесли оказался резидентом «Сколково»
Предыдущие новости
Архив материалов
Туризм
Версия для печати
15.02.2018 19:53

Ростральные колонны зажгли, а китайцы уехали

Китайцы убедили Смольный внепланово зажечь факелы на Ростральных колоннах, а туристы из Поднебесной уехали домой. Кто заплатит за газ - «коммерческая тайна».
Ростральные колонны зажгли, а китайцы уехали

Впервые в истории Петербурга Ростральные колонны зажглись в честь китайского Нового года. На улице -6 С и праздником весны, каким он является в Поднебесной, и не пахнет. Но отказать было бы неправильно — сотрудничать в 2018-2019 годах договаривались лично Путин и Си Цзиньпин. 

Как подтвердили «Фонтанке» в «ПетербургГазе», который отвечает за сохранность Ростральных колонн, они поворачивают вентиль главных факелов Петербурга лишь несколько раз в год. В последние годы это общероссийские, городские и памятные даты: новогодние и рождественские праздники, День полного освобождения города от фашистской блокады и День Победы, День защитника Отечества и День ВМФ, День города, «Алые паруса» и даже День энергетика.

Ростральные колонны зажгли, а китайцы уехали

Но в этом году список поводов, по которым петербуржцы привыкли видеть Ростральные колонны в зажженном состоянии, внезапно расширился. К ним добавился Новый год в китайской версии – Чуньцзе («Праздник весны»). В честь него факелы зажгли с 19:16 до 20:00.

– Проведение фестиваля «Китайский Новый год. Веселый праздник весны» было инициировано Генеральным консульством Китая в Санкт-Петербурге, – пояснили «Фонтанке» 15 февраля в комитете по внешним связям Смольного. – И поддержано правительством города.

Не поддержать было бы странно – в соответствии с договоренностью, достигнутой президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, «2018 и 2019 годы объявлены годами российско-китайского межрегионального сотрудничества».

"Отрадно, что даже в условиях сложной геополитической обстановки наш город сохраняет позиции центра притяжения международного сотрудничества", – резюмировали в комитете.

На протяжении нескольких лет Китай стабильно занимает первую строчку в рейтинге стран – торговых партнеров Петербурга. В январе – ноябре 2017 года товарооборот между Санкт-Петербургом и Китаем составил 5,33 млрд долларов (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 12,6%). Кроме того, Китай проявляет активный интерес к инвестированию в экономику Санкт-Петербурга. Так что Петербург был просто обязан «открыться для китайских партнеров с новой стороны». 

«Город таким образом продвигает свой туристический потенциал, заявляет об инвестиционной привлекательности, устанавливает крепкие дружеские связи в различных областях», – обрисовали в комитете.

Правда, смотреть праздник китайцы, вероятно, будут по телевизору. У них принято отмечать этот праздник дома, говорят эксперты.  

– Китайский Новый год – это такой большой семейный праздник для китайцев, во время которого они все отправляются к себе домой, к родственникам. Это аналог, в некоторой степени, Рождества, когда все встречаются семьями, – сообщил «Фонтанке» председатель комитета Андрей Мушкарев. 

С другой стороны, он отметил, что большинство крупных городов — таких как Лондон, Нью-Йорк, Хельсинки, Таллин — используют этот бренд (китайский Новый год) для привлечения туристов. Министерство культуры КНР причислило петербургский фестиваль к одному из 8 важнейших проектов в мире (также в этом списке значатся, например, Нью-Йорк и Торонто). 

Но все мероприятия действительно направлены в первую очередь не на китайцев, отметил глава комитета, а на туристов из других стран и городов России. Правда, точное их количество сейчас в Петербурге, до начала туристического сезона, назвать Мушкарев не может — нет данных. 

При этом упрекнуть Смольный в том, что деньги были потрачены на «огненное шоу», которое не достигло адресатов, не получится. 

«Зажжение огней на Ростральных колоннах не несет дополнительной нагрузки на бюджет города», – отрезали в комитете и переадресовали с вопросами о деньгах в «Газпроммежрегионгаз-Санкт-Петербург», который поставляет газ для факелов.

Но там лишь кратко резюмировали: «Все поставки газа потребителям осуществляются на коммерческой основе, условия поставки – коммерческая тайна».

44 минуты горения в Смольном использовали сполна. На фоне колонн вице-губернатор Говорунов бил в барабан, водили китайских львов, переключили в красный цвет подсветку Дворцового моста. И всё на радость китайской прессе и 150 собравшимся россиянам и китайцам.

Илья Казаков, «Фонтанка.Ру».

Справка:

«Чуньцзе» (дословно переводится как «Праздник Весны»)— самый главный и продолжительный праздник в Китае и других странах Восточной Азии. На востоке красный цвет связывают с радостью и счастьем. Одним из главных символов является обозначение Нового года животным и стихией. 2018 год— год Желтой Собаки, который наступит 16 февраля.

В Петербурге, кроме зажжения факелов Ростральных колонн, повесили в Новоманежном сквере 60 китайских Фонариков и перевели в красный цвет режим подсветки Дворцового моста.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.02.2018 12:30

Аэрофлот поднял зарплату командиров воздушных судов до 650 тыс. рублей в месяц

Аэрофлот с начала 2018 года существенно поднял заработную плату командиров воздушных судов
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
14.02.2018 14:45

Аэрофлот улучшает правила перевозки музыкальных инструментов

Идя на встречу многочисленным пожеланиям музыкальных коллективов, составляющих гордость России, Аэрофлот принял решение об увеличении размеров музыкальных инструментов, перевозимых в качестве ручной клади со 115 до 135 см по сумме 3-х измерений, что позволит перевезти большую часть музыкальных инструментов в салоне воздушного судна.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.02.2018 16:07

Рекордная распродажа сделала «Победу» любимцем пользователей OneTwoTrip

Продажи авиакомпании “Победа” 8 февраля после объявления распродажи выросли до исторического максимума - количество оформленных за сутки билетов в 4,8 раза превысило среднесуточный показатель 2017 года
Материалы рубрики
Новости
Статьи
На эстонских паромах стало вполовину больше российских туристов
«Уральские авиалинии» отменили часть рейсов в Израиль из Петербурга на весь февраль
МИД РФ попросил россиян не летать на Мальдивы
Россияне стали ездить в Финляндию чаще, а финны в РФ - реже
Российская туристка попыталась отбелить кораллы и попала в тюрьму
Определена дата первого рейса из России в Египет
Петербургские люкс-отели обогнали по ценам московские
Туристов решили привлечь на Ржевку и в Полюстрово
Петербуржец умер в отеле в Шри-Ланке
Авиакомпания «Россия» предостерегла от фейковых билетов в Канкун
Ростральные колонны зажгли, а китайцы уехали
Тур в Египет. Собери сам
Таможня заглянула в чемоданчик
Как превратить коммуналку в хостел класса «люкс»
Пикап выходного дня
Какую страховку взять с собой в финские горы?
"Брусничное" как лотерея
Колесим по Малой Финляндии
Как стать космическим туристом
Улететь на Новый год. Срочно
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В соцсетях заметили сходство солдата будущего от Рогозина с героем компьютерной игры

"Псковский областной совет профессиональных союзов"

Под Псковом торжественно открыли забор

Налетчики на секс-шоп при подготовке ко Дню влюбленных позаботились только о себе и проигнорировали предпочтения половинок

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
15.02.2018 12:30
Аэрофлот поднял зарплату командиров воздушных судов до 650 тыс. рублей в месяц
Аэрофлот с начала 2018 года существенно поднял заработную плату командиров воздушных судов
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
14.02.2018 14:45
Аэрофлот улучшает правила перевозки музыкальных инструментов
Идя на встречу многочисленным пожеланиям музыкальных коллективов, составляющих гордость России, Аэрофлот принял решение об увеличении размеров музыкальных инструментов, перевозимых в качестве ручной клади со 115 до 135 см по сумме 3-х измерений, что позволит перевезти большую часть музыкальных инструментов в салоне воздушного судна.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.02.2018 16:07
Рекордная распродажа сделала «Победу» любимцем пользователей OneTwoTrip
Продажи авиакомпании “Победа” 8 февраля после объявления распродажи выросли до исторического максимума - количество оформленных за сутки билетов в 4,8 раза превысило среднесуточный показатель 2017 года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.02.2018 13:39
Аэрофлот ужесточает контроль за провозом ручной клади
С 15 февраля 2018 года Аэрофлот ужесточает контроль за провозом ручной клади в базовом аэропорту Шереметьево и в аэропортах по всей маршрутной сети компании.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.02.2018 12:38
«Победа» открыла летнее расписание и предложила 100 000 билетов по 499 рублей
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 8 февраля, в четверг, открыла продажу на рейсы летнего расписания 2018 года, которое начнет действовать 25 марта и продолжится до 27 октября 2018 года. В день запуска продаж на рейсы летнего расписания одномоментно предложено 100 000 билетов по минимальному тарифу – 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.02.2018 11:29
Аэрофлот стал победителем премии Skyway Service Award в четырех номинациях
Аэрофлот стал победителем сразу в четырех номинациях престижной авиационной премии Skyway Service Award. Торжественная церемония награждения прошла в рамках V Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2018
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
07.02.2018 13:55
«Россия» признана ведущим перевозчиком на внутренних туристических направлениях
Авиакомпания «Россия» стала победителем ежегодной международной премии Skyway Service Award в одной из самых престижных номинаций - за вклад в развитие внутреннего туризма. Торжественная церемония награждения прошла в рамках 5-ой Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2018
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
02.02.2018 12:53
«Аэрофлот» избавил пассажиров от ручного вбивания данных при покупке билета
Аэрофлот внедрил в мобильные приложения для iOS и Android модуль распознавания банковских карт. Технология заключается в считывании данных, указанных на банковской карте, с помощью камеры мобильного устройства. Это значительно ускоряет процесс покупки билета и поднимает качество предоставляемых услуг на новый технологический уровень
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
01.02.2018 13:55
Заявление авиакомпании «Россия» о сотрудничестве с Anex Tour
Авиакомпания «Россия» информирует о том, что в ряде СМИ появилась ошибочная информация о сотрудничестве туроператора Anex Tour с авиакомпанией «Россия» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника туристической компании
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
29.01.2018 14:00
Будьте в курсе закрытых распродаж авиакомпании «Уральские авиалинии»
Хотите всегда получать скидки первыми? Просто регистрируйтесь в программе лояльности «Крылья» и участвуйте в закрытой распродаже летних направлений «Уральских авиалиний»
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.