Ростральные колонны зажгли, а китайцы уехали
Впервые в истории Петербурга Ростральные колонны зажглись в честь китайского Нового года. На улице -6 С и праздником весны, каким он является в Поднебесной, и не пахнет. Но отказать было бы неправильно — сотрудничать в 2018-2019 годах договаривались лично Путин и Си Цзиньпин.
Как подтвердили «Фонтанке» в «ПетербургГазе», который отвечает за сохранность Ростральных колонн, они поворачивают вентиль главных факелов Петербурга лишь несколько раз в год. В последние годы это общероссийские, городские и памятные даты: новогодние и рождественские праздники, День полного освобождения города от фашистской блокады и День Победы, День защитника Отечества и День ВМФ, День города, «Алые паруса» и даже День энергетика.
Но в этом году список поводов, по которым петербуржцы привыкли видеть Ростральные колонны в зажженном состоянии, внезапно расширился. К ним добавился Новый год в китайской версии – Чуньцзе («Праздник весны»). В честь него факелы зажгли с 19:16 до 20:00.
– Проведение фестиваля «Китайский Новый год. Веселый праздник весны» было инициировано Генеральным консульством Китая в Санкт-Петербурге, – пояснили «Фонтанке» 15 февраля в комитете по внешним связям Смольного. – И поддержано правительством города.
Не поддержать было бы странно – в соответствии с договоренностью, достигнутой президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, «2018 и 2019 годы объявлены годами российско-китайского межрегионального сотрудничества».
"Отрадно, что даже в условиях сложной геополитической обстановки наш город сохраняет позиции центра притяжения международного сотрудничества", – резюмировали в комитете.
На протяжении нескольких лет Китай стабильно занимает первую строчку в рейтинге стран – торговых партнеров Петербурга. В январе – ноябре 2017 года товарооборот между Санкт-Петербургом и Китаем составил 5,33 млрд долларов (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 12,6%). Кроме того, Китай проявляет активный интерес к инвестированию в экономику Санкт-Петербурга. Так что Петербург был просто обязан «открыться для китайских партнеров с новой стороны».
«Город таким образом продвигает свой туристический потенциал, заявляет об инвестиционной привлекательности, устанавливает крепкие дружеские связи в различных областях», – обрисовали в комитете.
Правда, смотреть праздник китайцы, вероятно, будут по телевизору. У них принято отмечать этот праздник дома, говорят эксперты.
– Китайский Новый год – это такой большой семейный праздник для китайцев, во время которого они все отправляются к себе домой, к родственникам. Это аналог, в некоторой степени, Рождества, когда все встречаются семьями, – сообщил «Фонтанке» председатель комитета Андрей Мушкарев.
С другой стороны, он отметил, что большинство крупных городов — таких как Лондон, Нью-Йорк, Хельсинки, Таллин — используют этот бренд (китайский Новый год) для привлечения туристов. Министерство культуры КНР причислило петербургский фестиваль к одному из 8 важнейших проектов в мире (также в этом списке значатся, например, Нью-Йорк и Торонто).
Но все мероприятия действительно направлены в первую очередь не на китайцев, отметил глава комитета, а на туристов из других стран и городов России. Правда, точное их количество сейчас в Петербурге, до начала туристического сезона, назвать Мушкарев не может — нет данных.
При этом упрекнуть Смольный в том, что деньги были потрачены на «огненное шоу», которое не достигло адресатов, не получится.
«Зажжение огней на Ростральных колоннах не несет дополнительной нагрузки на бюджет города», – отрезали в комитете и переадресовали с вопросами о деньгах в «Газпроммежрегионгаз-Санкт-Петербург», который поставляет газ для факелов.
Но там лишь кратко резюмировали: «Все поставки газа потребителям осуществляются на коммерческой основе, условия поставки – коммерческая тайна».
44 минуты горения в Смольном использовали сполна. На фоне колонн вице-губернатор Говорунов бил в барабан, водили китайских львов, переключили в красный цвет подсветку Дворцового моста. И всё на радость китайской прессе и 150 собравшимся россиянам и китайцам.
Илья Казаков, «Фонтанка.Ру».
Справка:
«Чуньцзе» (дословно переводится как «Праздник Весны»)— самый главный и продолжительный праздник в Китае и других странах Восточной Азии. На востоке красный цвет связывают с радостью и счастьем. Одним из главных символов является обозначение Нового года животным и стихией. 2018 год— год Желтой Собаки, который наступит 16 февраля.
В Петербурге, кроме зажжения факелов Ростральных колонн, повесили в Новоманежном сквере 60 китайских Фонариков и перевели в красный цвет режим подсветки Дворцового моста.