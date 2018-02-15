Ростральные колонны зажгли, а китайцы уехали

Китайцы убедили Смольный внепланово зажечь факелы на Ростральных колоннах, а туристы из Поднебесной уехали домой. Кто заплатит за газ - «коммерческая тайна».

Впервые в истории Петербурга Ростральные колонны зажглись в честь китайского Нового года. На улице -6 С и праздником весны, каким он является в Поднебесной, и не пахнет. Но отказать было бы неправильно — сотрудничать в 2018-2019 годах договаривались лично Путин и Си Цзиньпин.

Как подтвердили «Фонтанке» в «ПетербургГазе», который отвечает за сохранность Ростральных колонн, они поворачивают вентиль главных факелов Петербурга лишь несколько раз в год. В последние годы это общероссийские, городские и памятные даты: новогодние и рождественские праздники, День полного освобождения города от фашистской блокады и День Победы, День защитника Отечества и День ВМФ, День города, «Алые паруса» и даже День энергетика.

Но в этом году список поводов, по которым петербуржцы привыкли видеть Ростральные колонны в зажженном состоянии, внезапно расширился. К ним добавился Новый год в китайской версии – Чуньцзе («Праздник весны»). В честь него факелы зажгли с 19:16 до 20:00.

– Проведение фестиваля «Китайский Новый год. Веселый праздник весны» было инициировано Генеральным консульством Китая в Санкт-Петербурге, – пояснили «Фонтанке» 15 февраля в комитете по внешним связям Смольного. – И поддержано правительством города.

Не поддержать было бы странно – в соответствии с договоренностью, достигнутой президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, «2018 и 2019 годы объявлены годами российско-китайского межрегионального сотрудничества».

"Отрадно, что даже в условиях сложной геополитической обстановки наш город сохраняет позиции центра притяжения международного сотрудничества", – резюмировали в комитете.

На протяжении нескольких лет Китай стабильно занимает первую строчку в рейтинге стран – торговых партнеров Петербурга. В январе – ноябре 2017 года товарооборот между Санкт-Петербургом и Китаем составил 5,33 млрд долларов (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на 12,6%). Кроме того, Китай проявляет активный интерес к инвестированию в экономику Санкт-Петербурга. Так что Петербург был просто обязан «открыться для китайских партнеров с новой стороны».

«Город таким образом продвигает свой туристический потенциал, заявляет об инвестиционной привлекательности, устанавливает крепкие дружеские связи в различных областях», – обрисовали в комитете.

Правда, смотреть праздник китайцы, вероятно, будут по телевизору. У них принято отмечать этот праздник дома, говорят эксперты.

– Китайский Новый год – это такой большой семейный праздник для китайцев, во время которого они все отправляются к себе домой, к родственникам. Это аналог, в некоторой степени, Рождества, когда все встречаются семьями, – сообщил «Фонтанке» председатель комитета Андрей Мушкарев.

С другой стороны, он отметил, что большинство крупных городов — таких как Лондон, Нью-Йорк, Хельсинки, Таллин — используют этот бренд (китайский Новый год) для привлечения туристов. Министерство культуры КНР причислило петербургский фестиваль к одному из 8 важнейших проектов в мире (также в этом списке значатся, например, Нью-Йорк и Торонто).

Но все мероприятия действительно направлены в первую очередь не на китайцев, отметил глава комитета, а на туристов из других стран и городов России. Правда, точное их количество сейчас в Петербурге, до начала туристического сезона, назвать Мушкарев не может — нет данных.

При этом упрекнуть Смольный в том, что деньги были потрачены на «огненное шоу», которое не достигло адресатов, не получится.

«Зажжение огней на Ростральных колоннах не несет дополнительной нагрузки на бюджет города», – отрезали в комитете и переадресовали с вопросами о деньгах в «Газпроммежрегионгаз-Санкт-Петербург», который поставляет газ для факелов.

Но там лишь кратко резюмировали: «Все поставки газа потребителям осуществляются на коммерческой основе, условия поставки – коммерческая тайна».

44 минуты горения в Смольном использовали сполна. На фоне колонн вице-губернатор Говорунов бил в барабан, водили китайских львов, переключили в красный цвет подсветку Дворцового моста. И всё на радость китайской прессе и 150 собравшимся россиянам и китайцам.

Илья Казаков, «Фонтанка.Ру».