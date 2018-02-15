«Фонтанка» за 60 секунд - 15 февраля

Минобороны считает россиян, погибших в Сирии, на пальцах одной руки, а лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов говорит о предательстве. "Фонтанка" попыталась разобраться, за что, собственно, россияне отдают свои жизни у Евфрата.

Эхо дня всех влюбленных – а точнее, одной конкретной "валентинки" – звучит до сих пор. Сенатор Людмила Нарусова в интервью "Фонтанке" ответила помощнику президента Владиславу Суркову на его колонку о наступлении нового матриархата. Попеняла ему на неэффективность "мужского" подхода на Украине, а также вступилась за свою дочь Ксению Собчак и ее несостоявшегося конкурента на президентских выборах, Алексея Навального.

На фоне невеселых новостей с Олимпиады в Пхенчхане как-то подзабылось, что с завтрашнего дня должны были начаться альтернативные старты для не допущенных в Корею атлетов. Кто забыл, а "Фонтанка" помнит. Ничего не будет, по крайней мере сейчас, статус альтернативных соревнований у турнира отозван.

"Рыбное дело" дошло до реальных запретов. Роскомнадзор начал-таки блокировать доступ к сайту Алексея Навального за расследование о бизнесмене Олеге Дерипаске, вице-премьере Сергее Приходько и просто девушке Насте Рыбке. В правительстве говорят, если YouTube и Instagram проигнорируют решение Усть-Лабинского суда, им тоже может не поздоровиться. Instagram вроде все понял. Между тем секс-гуру Рыбки оказался резидентом Сколково.

Вечером 15 февраля "Зенит" сыграет первый официальный матч в новом году – с "Селтиком" в 1/16 Лиги Европы. "Фонтанка" собрала все, что нужно знать о противниках петербургского клуба. Сегодня же "Зенит" наконец официально забрал в эксплуатацию стадион на Крестовском, Смольный может выдохнуть.

Явка превыше всего. РФПЛ переносит матчи чемпионата России по футболу с 18 марта, когда пройдут выборы президента. В частности, куда-то подвинут игру "Зенита" с московским "Динамо".

Официальным российским властям все чаще не хватает вдохновения в реальном мире, они черпают его в виртуальном. Вице-премьер Дмитрий Рогозин показал концепцию экипировки российского солдата будущего "Пермячка". Бывалые геймеры обратили внимание на сходство с героем компьютеной игры Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier. "Ростех" говорит, у нас просто идеалы общие, вот уж не ждали.

Синдром "Движения вверх" не обошел и фильм Кирилла Серебренникова про Виктора Цоя. Свидетель описанных в сценарии событий Борис Гребенщиков заявил, что вся история"лжива от начала и до конца".

Кубанский судья погорячился на заседании: выдал такую порцию обсценной лексики, что Роскомнадзору хватило бы не для одной блокировки. Теперь в отношении служителя Фемиды назначена проверка. А "Фонтанка" желает вам следить за собой.