В Китай со своим дошираком - Россия ответила Alibaba

Онлайн-магазин российских товаров Kremlin Plaza предлагает китайцам сингапурский кофе и корейскую лапшу, а японкам - ботинки 40-го размера. Все втридорога, потому что экологично.

Презентация Российского экспортного центра расстроила сначала пониманием, что планы создать «российскую Alibaba» переформатированы в Kremlin Plaza, а потом осознанием, что 50 миллионов бюджетных рублей потрачены на размещение продукции made in Russia на уже существующих онлайн-площадках: китайских Tmall и 1688 (входят в Alibaba Group), JD, японском Rakuten и вьетнамском Lazada.

Решение начать экспортную экспансию именно на азиатских рынках РЭЦ обосновал их объемами. «Например, Alibaba Group на «день холостяка» 11 ноября 2017 года продала через свои маркетплейсы товаров на сумму $25,3 млрд – это в два раза больше продаж, осуществленных интернет-магазинами США и Европы во время «черной пятницы» и «киберпонедельника», вместе взятых», – сообщает ведомство на своем сайте.

В качестве проводника на международных рынках была выбрана компания «Экспорт 29». По данным СПАРК, создана в 2016 году и принадлежит предпринимательнице Эльмире Жалялетдиновой. Данных о финансовых результатах нет, но на официальном сайте «Экспорт 29» позиционирует себя как международного логистического оператора.

«Экспорт 29» получила от РЭЦ 50 млн рублей, которые должна потратить на помощь с получением сертификатов, продвижением продукции, а также на доставку и работу с возвратами, рассказал директор по развитию бизнеса компании Геннадий Кононенко.

Пока на четырех площадках «Фонтанка» насчитала примерно 50 наименований товара (на JD виртуальная полка пустует). Вся продукция выставлена «Экспорт 29». Драйвер потребительского экспорта – шоколад «Алёнка». Баннер на странице российского магазина на Tmall многообещающий. «В 2015 году выпущено 366 тыс. тонн кондитерских изделий, вес самолета – 167 тонн. Мы могли бы поднять в небо 2200 шоколадных лайнеров», – сообщается китайцам на русском языке.

На виртуальных полках Tmall можно обнаружить пакетики сингапурского бренда MacCoffee и корейский «Доширак». Оба производителя имеют площадки в России, так что формально к маркировке made in Russia не придраться. «Наш подход в том, чтобы продавать российские товары, вероятно, они получили согласование от РЭЦ», – не видит конфуза Геннадий Кононенко.

«Алёнка» для китайцев продается по 12,9 юаня (117 рублей) за штуку, тогда как ее цена в интернет-магазине «Красного Октября» – 61 рубль. Двухкилограммовая пачка муки «Макфа» обойдется потребителю из Поднебесной в 27,8 юаня (252 рубля), в петербургском магазине Metro ее можно купить за 66 рублей. Упаковка чая «Принцесса Нури» из 25 пакетиков продается за 39,9 юаня (362 рубля), а в сети «Перекресток» за нее возьмут 66 рублей.

В «Экспорт 29» проблемы не видят и здесь. В Китае, мол, местные производители себя дискредитировали, а спрос на качественную продукцию существует. Эту нишу и должны занять российские товары, утверждает Геннадий Кононенко: «Мы позиционируем российскую продукцию как не премиальную, но как экологичную».

Верность этого подхода «Экспорт 29» решила показать на своем опыте. Единственный российский товар, который можно найти на «1688» и Lazada, это собственный продукт оператора — крем-мед под брендом Bimuka. Причем на вьетнамской площадке он позиционируется не как лакомство, а как средство народной медицины: «Продукт широко используется в России для поддержания здорового мозга, предотвращения болезни глаз, уменьшения отеков». Любопытно, что в пересчете на рубли цена медовой смеси в семь раз меньше, чем на китайской 1688, где не акцентируются лечебные свойства. Но ошибки здесь нет, говорит Геннадий Кононенко, ссылаясь на данные маркетингового исследования.

Особняком стоит японский Rakuten, где проект РЭЦ работает под более скромным именем Russian Market. В отличие от китайских и вьетнамской площадок, там продают не еду, а обувь. Пока представлено 12 пар обуви. В качестве продавца указано ООО «Респект онлайн», принадлежащее российской сети Respect. Ценовая политика и размерная линейка способны удивить. Так, стоимость ботильонов сходной модели может колебаться от 5 900 йен (3 тыс. рублей) до 48 384 йен (26 тыс. рублей). Размеры, которые, по идее, должны быть рассчитаны на миниатюрных японок, варьируются от 36-го до 40-го. В «Экспорте 29» пояснить такой разброс цен не смогли, сославшись на то, что их устанавливает сам Respect. Глава интернет-магазина ретейлера Сергей Рябчиков подтвердил «Фонтанке», что представленная на сайте Rakuten обувь произведена на ростовской фабрике Respect, но сама компания ее там не выставляла. «Возможно, это кто-то из наших дистрибуторов», – предположил он.

В РЭЦ на момент публикации на запрос «Фонтанки» не ответили. Но в «Экспорт 29» надеются, что полки Kremlin Plaza долго пустовать не будут. По словам Геннадия Кононенко, проблема не в отсутствии интереса со стороны российских поставщиков, а в сложности процесса сертификации: «Он может занимать от двух до девяти месяцев». Со сколькими компаниями-поставщиками сейчас ведутся переговоры, Кононенко не сообщил. Но в первой половине 2018 года планируется запустить в продажу как минимум 25 отечественных брендов.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»