К Водопьянову подплыли по молочной реке

Обыском в своей квартире миллиардер обязан налоговой проверке молочного завода, давшего, по версии следствия, взятку сотруднику ФНС через фирму, не чужую девелоперу «Теорема».

По странному стечению обстоятельств недружественный визит Следственного комитета Петербурга к крупному девелоперу «Теорема» совпал с продлением ареста 64-летнему сотруднику налоговой инспекции Сергею Романчуку. Он обвиняется в том, что потребовал перевести 4,6 млн рублей в виде взятки на счет компании, занимающей офис в одном из бизнес-центров «Теоремы» и аффилированной с ней, как кажется следствию. Оно же полагает, что взятки были системными, а фирмы-получатели – «теоремными». И если пару месяцев назад Романчук категорически не признавал вину, то сегодня, 15 февраля, его адвокат оставляет этот вопрос без комментария.

После длительного отсутствия в эфире основатель «Теоремы» Игорь Водопьянов 15 февраля включил телефон и на звонок «Фонтанки» ответил лаконично: «Прошу меня больше не беспокоить».

Публикация о вчерашних злоключениях показалась предпринимателю глумливой.

Через несколько часов комментарии Водопьянова вышли в «Деловом Петербурге». Он подтвердил свой статус свидетеля по уголовному делу и отметил отсутствие претензий к правоохранительным органам, которые накануне с раннего утра обыскивали его квартиру, изымали бухгалтерию в штаб-квартире «Теоремы» и возили на допрос в СК на набережной Мойки.

По информации «Фонтанки», своим дискомфортом Игорь Михайлович обязан 64-летнему замначальника отдела выездных проверок межрайонной инспекции ФНС № 24 (обслуживает Невский район) Сергею Романчуку. В налоговую он пришел в 1990-м, на последней должности пробыл двадцать лет.

С декабря 2016 года по июнь 2017-го Романчук проводил выездную проверку крупного производителя молочной продукции «Нева Милк». Налоговики выяснили, что компания занизила выручку за 2014 год на 49 млн рублей. Во всяком случае, эта сумма была отражена в итоговом акте. По версии следствия, Романчук выдвинул учредителю молзавода Владимиру Герасимову требование – передать взятку 4,6 млн рублей безналичным способом и пообещал уменьшить размер налогов, пеней и штрафов. Можно сказать, Сергей Иванович играл в открытую. СК установил, что 30 марта 2017 года инспектор отправил по электронной почте Герасимову и главбуху «Невы Милк» банковские реквизиты компании «Стройтрест».

Денежные средства 13 июня 2017-го под видом оплаты строительных материалов были «Стройтресту» перечислены на счет, открытый в банке на Шпалерной улице, и впоследствии обналичены.

В отношении Сергея Романчука 15 декабря возбудили уголовное дело по статье 290 УК «Получение взятки в особо крупном размере». 20 декабря Дзержинский суд вынес постановление об аресте, подтвердили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга. От отправки в СИЗО № 4 не уберегли Романчука ни возраст, ни малолетние дети, ни характеристика настоятеля храма рождества пресвятой богородицы из села Рождествено Олега Яковлева, отметившего регулярное участие Сергея Ивановича в богослужениях, исповедях и причащениях, а также постоянном повышении своего духовного уровня.

«Истинно верующий православный христианин… отличительной особенностью является повышенная требовательность к себе и нетерпимость к лжи, лести и зазнайству», – подчеркивал протоиерей.

По информации нашего издания, после задержания Романчук категорически отрицал причастность к получению взятки. Следственный комитет Петербурга на одном эпизоде, кажется, останавливаться не собирался. Для расследования дела была собрана внушительная следственная группа из семи человек, оперативное сопровождение поручили УФСБ, а допрошенный в качестве свидетеля Владимир Герасимов дал показания о «системном характере преступного поведения» Романчука. Пообщаться с самим Владимиром Герасимовым «Фонтанке» не удалось. Гендиректор «Невы Милк» Владимир Зюков для связи с учредителем потребовал официальный запрос и бросил трубку.

«Стройтрест» зарегистрирован в Невском районе на улице Седова, 11, где расположен торгово-офисный центр «Эврика», принадлежащий «Теореме». Выручка компании за 2016 год составила 965 млн рублей. Ее профиль – строительство жилых и нежилых зданий.

Многочисленные попытки «Фонтанки» достучаться до гендиректора «Стройтреста» Федора Орешкова оказались безуспешными. Его сотрудники обещали передать телефон корреспондента, звонка не поступило. По некоторым данным, пообщаться с ним не может и Следственный комитет.

Адвокат Михаил Мирецкий, представляющий интересы Романчука, сообщил «Фонтанке», что 12 февраля (за пару дней до визита к Водопьянову) Дзержинский суд продлил арест еще на месяц.

«К преступлению, которое вменяется Романчуку, Водопьянов и его компании никакого отношения не имеют», – категорично заявил защитник. Нынешнее отношение налоговика к предъявленному обвинению он комментировать не стал.

Вряд ли мощная следственная группа подступилась бы к Игорю Водопьянову только на том основании, что офис «Стройтреста», реквизиты которого Сергей Романчук смело указал в электронном письме молочникам, находится в «Эврике». По данным «Фонтанки», компанию в следствии считают сателлитом «Теоремы», и будто бы есть основания полагать, что и другие аффилированные фирмы тоже участвовали в безналичном получении денег от проверяемых налоговой службой бизнесменов. Во всяком случае, эта теория может объяснить вчерашнюю выемку из бухгалтерии «Теоремы» первичных документов учета и выписок по счетам и обыск в дочерней компании «Теорема Телеком». Ее тоже обслуживает 24-я инспекция ФНС, как и несколько других, не чужих Игорю Водопьянову компаний.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»