Петербуржцы пытаются отстирать уток, угодивших в мазут на реке Сосновка

Разлив нефтепродуктов ликвидируют на юго-западе Петербурга. Пока специалисты вылавливают почти полторы тонны нефтеводяной смеси, жители отмывают местных уток.

Как сообщили «Фонтанке» в горпрокуратуре, ненадлежащее состояние воды в Матисовом канале обнаружили 15 февраля. Нефтеводяную смесь с поверхности водоёма в настоящее время убирает ГУП «Пиларн». Канал протекает в Красносельском районе города, на территории строящегося микрорайона «Балтийская жемчужина». Лед сковал воду частично. По факту разлива природоохранная прокуратура уже начала проверку.

В комитете по природопользованию Смольного уточнили, что работы проходят на реке Сосновка, которая впадает в Матисов канал. Аварийная бригада подведомственного Смольному «Пиларна» уже собрала 1300 килограммов нефтеводяной смеси. Также выставлены боновые ограждения, которые не дают пятну распространяться.

Источник появления грязи в воде будет установлен уже после проверки, но жители уверенно указывают на автосервис с мойкой машин, который находится на Пионерской улице. Беспокоятся они не только за чистоту воды, но и за прикормленных уток. Птицы зимуют в Новознаменском парке и прилетают на заводь. По словам читателя, в час дня прилетевшие на кормежку утки оказались облиты маслом, и обед пришлось заменить на банные процедуры.

«Самую слабую утку поймали и в домашних условиях пытаемся отмыть хозяйственным мылом», – рассказал читатель. Моторное масло мылу покорилось. Птицу высушат, успокоят и выпустят на волю.