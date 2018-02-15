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Олимпийские игры. Пхенчхан-2018
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15.02.2018 19:10

Члена МОК выгнали с Олимпиады за избиение охранника

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Адам Пенгилли досрочно покинул Олимпиаду в Пхенчхане. Как сообщает 15 февраля Inside the Game, такое решение принял МОК после того, как Пенгилли избил корейского сотрудника службы безопасности.

– Я проходил мимо охранника, когда он преградил мне путь и попросил показать аккредитацию, – рассказал свое видение ситуации Адам Пенгилли. – Я показал, а когда он подошёл ещё ближе, то я попросил его позвать менеджера. Он отказался и попросил мою аккредитацию, чтобы её сфотографировать. Это продолжалось около 30 секунд, а затем я просто пробежал мимо. Он кричал: «Стой!» – но я не остановился. Я не бил его, хотя по видеозаписи можно подумать иначе. Я должен был остановиться, поэтому приношу извинения за нецензурные слова и своё поведение. Но никакой драки не было.

«МОК хочет извиниться за поведение одного из своих членов и очень сожалеет об инциденте. Мы ещё раз выражаем благодарность властям и полиции Южной Кореи за отличную работу», – заявили в МОК.

Адам Пенгилли – серебряный призёр чемпионата мира 2009 года по скелетону. Ранее он не раз выступал с призывами не допускать российских спортсменов до участия в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане, а также не восстанавливать статус Олимпийского комитета России.


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Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 15 февраля, в четверг, открыла продажу билетов на рейсы 5 новых направлений. В марте-июне лоукостер начнет летать из Пулково в Калининград, Набережные Челны, Гюмри, Жирону и Тбилиси
Фото предоставлено компанией Setl City
15.02.2018 17:25
Глава Красносельского района открыл первый детский сад в ЖК «Солнечный город»
15 февраля состоялось торжественное открытие муниципального детского сада №93 на территории ЖК «Солнечный город» от Setl City в Красносельском районе Петербурга
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
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