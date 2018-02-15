«Ростех» предоставит 35 гектаров под жилье на Капсюльном шоссе в Петербурге

Большой участок земли площадью около 35 га на Капсюльном шоссе, 44, в районе Охты и Зыбина ручья, 16 марта будет через конкурс предоставлен инвестору для создания нового жилого района. Конкурс организует корпорация «Ростех» через свою «дочку» — АО «РТ-Стройтех», которая занимается, в числе прочего, реализацией непрофильного имущества входящих в корпорацию предприятий.

Землевладельцем при этом останется, как и прежде, АО «НПП Краснознаменец» — одно из старейших военных производств в России. Оно же определило и стартовую цену в конкурсе: ее назначили в процентах — 7% от «результата инвестиционной деятельности».

Заявки на торги принимаются с 9 февраля. В пресс-релизе отмечается, что на этой площади можно построить до 600 тысяч кв. м, в том числе 310 тысяч кв.м жилья, которые вместят до 11 тысяч жителей. Правда, победителю придется для этого вносить правки в Генплан города и в Правила землепользования и застройки. Инвестиции в проект оцениваются в 25 млрд рублей.