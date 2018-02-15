Рыболов-водолаз на год отправится в колонию за кражу 50 кг форели

Рыбаки в Карелии обворовали форелевую ферму. В их сети попалось 50 кг рыбы, еще несколько тонн расплылись по Кондозеру.

Как сообщает Генеральная прокуратура 15 февраля, на чужую рыбу карелы позарились в октябре 2017 года. Холодная вода заставила одного из фигурантов надеть водолазный костюм, в котором он подплыл к садкам, перерезал крепление, после чего рыба начала неторопливо расплываться по Кондозеру. На ночь рыбаки неподалеку поставили сети, из которых через несколько часов собрали порядка 50 килограммов форели. При этом еще 6,5 тонн свободно расплылись по озеру. За воровство водолаза приговорили к году колонии, гражданский иск на три миллиона за причиненный предпринимателю ущерб еще находится на рассмотрении, как и дело в отношении двух сообщников неудачливого рыбака.