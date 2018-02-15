«Победа» начнет летать из Петербурга в Тбилиси, Гюмри и Жирону

Авиакомпания «Победа» запускает новые рейсы из Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба компании 15 февраля.

В частности, с 27 марта до трех рейсов в неделю из Северной столицы будут отправлять в Набережные Челны. С 18 апреля два рейса в неделю будут летать в Гюмри (Армения). В аэропорт Жирона (Испания) лайнеры «Победы» начнут курсировать со 2 июня два раза в неделю. В Тбилиси (Грузия) — с 28 марта дважды за 7 дней. Также в ближайшие выходные «Победа» откроет рейсы из Петербурга в Кельн и Пизу. Кроме того, весной будет запущен рейс Санкт-Петербург – Калининград. Билеты по этому направлению стоят от 499 рублей.

«Победа» позиционирует себя как российский лоукостер. За 2017 год компания перевезла около 4,6 млн пассажиров, в том числе было продано не менее 350 000 билетов по минимальному тарифу – 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов.