Смольный отказал оппозиционерам в проведении митинга в память Немцова

Комитет по законности и правопорядку отказал в заявке на митинг желающим почтить память Бориса Немцова в Петербурге. Как сообщил 15 февраля «Фонтанке» оппозиционер Андрей Пивоваров, власти города решили отправить людей вспоминать убитого политика в Полюстровский парк.

«Позвонили по нашему уведомлению о проведении 25 февраля Марша Немцова. Смольный сообщает, что по указанному нами маршруту будут проводиться работы по благоустройству, а на самом Марсовом поле запланированы «иные, ранее согласованные культурно-массовые мероприятия», – отметил Пивоваров, назвав такое решение бредом. «Все годы мероприятие в Петербурге было согласованным и проходило без единого нарушения. Мы, конечно, продолжим диалог с администрацией... сделаем все возможное, чтобы марш прошел в согласованном формате», – добавил он.

Отметим, что изначально оппозиционеры предлагали идти шествием от метро "Горьковская" и митинговать на Марсовом поле.