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15.02.2018 18:19

«Зенит» подписал соглашение об эксплуатации стадиона на Крестовском

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель совета директоров АО «Футбольный клуб «Зенит» Александр Дюков подписали концессионное соглашение в отношении футбольного стадиона на Крестовском острове. До 2023 года клуб вложит полмиллиарда рублей.

Как сообщает комитет по инвестициям, подписание произошло 15 февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Город передает ООО «Зенит-Арена» (100-процентная "дочка" «Зенита») весь имущественный комплекс стадиона в управление. Клуб получит право эксплуатировать стадион для проведения футбольных матчей и иных спортивных мероприятий в течение 49 лет. При этом «Зенит» должен осуществлять техническое обслуживание и модернизацию уникального объекта, принимая на себя все эксплуатационные расходы.

Ранее «Фонтанка» уже писала об инвестиционном предложении ООО «Зенит-Арена». Компания будет эксплуатировать стадион в течение 49 лет, концессионный платеж составляет 49 рублей. Налог на имущество обнуляется, как и налог на добавленную стоимость по итогам реконструкции стадиона. Помимо обслуживания объекта предусмотрена его реконструкция за 500 млн рублей. Речь идет о расширении зоны общепита с 3 тысяч квадратных метров до 33,3 тысячи, срок — 48 месяцев.

Решение о том, что стадион передадут «Зениту» по концессии, было принято год назад, когда соответствующий меморандум подписали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и глава «Газпром нефти» и президент «Зенита» Александр Дюков. По данным Смольного, такой подход экономит городу от 700 млн до одного миллиарда рублей. Прогнозировалось, что соглашение заключат уже летом, однако дело затянулось, арену передали в безвозмездное пользование СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями». В начале декабря стало известно, что Смольный одобрил заключение концессионного соглашения с футбольным клубом «Зенит» по стадиону «Санкт-Петербург».


© Фонтанка.Ру

Справка:

Стадион на Крестовском острове строился 10 лет и был сдан в эксплуатацию 29 декабря 2016 года. По подсчетам «Фонтанки», общая стоимость проекта составила 48 млрд рублей, Смольный говорит о 43 млрд рублей. После завершения строительства на объекте продолжались работы по устранению дефектов.


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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
14.02.2018 14:45
Аэрофлот улучшает правила перевозки музыкальных инструментов
Идя на встречу многочисленным пожеланиям музыкальных коллективов, составляющих гордость России, Аэрофлот принял решение об увеличении размеров музыкальных инструментов, перевозимых в качестве ручной клади со 115 до 135 см по сумме 3-х измерений, что позволит перевезти большую часть музыкальных инструментов в салоне воздушного судна.
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