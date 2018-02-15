«Ростех»: Российский солдат будущего стремится к общему идеалу с героем американской компьютерной игры

В «Ростехе» ответили на обвинения в плагиате при создании концепта российского солдата будущего. Сходство российской концепции и изображения героя игры Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier объяснили «стремлением к общему идеалу».

Об этом 15 февраля пишет РБК. «Образ солдата будущего сегодня волнует не только создателей компьютерных игр, но и разработчиков боевой экипировки во всем мире. Говоря упрощенно: образы «солдат будущего», которые мы видим сегодня в фантастике, — это тот «идеал», к которому движутся сегодня абсолютно все и который в перспективе будет воплощен не в компьютерной 3D-графике, а в реальности», – говорится в сообщении «Ростеха», которое цитирует издание. Кроме того, в госкорпорации напомнили, что речь идет пока только о концепте экипировки для российской армии.

В «Ростехе» подчеркнули, что форма солдат будущего должна «хорошо защищать и умножать возможности человека на поле боя». «Исходя из этого, сформировался устойчивый набор элементов экипировки, который повторяется — не только в военных разработках, но и в компьютерных играх, фантастических фильмах», – заявили в госкорпорации.

Напомним, ранее пользователи соцсетей заметили сходство российского солдата будущего, экипировкой которого в Facebook похвастался вице-премьер Дмитрий Рогозин, с героем компьютерной игры Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier, которая вышла в 2012 году.