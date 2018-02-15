«Победа» открыла продажи билетов в Тбилиси, Калининград и Жирону

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 15 февраля, в четверг, открыла продажу билетов на рейсы 5 новых направлений. В марте-июне лоукостер начнет летать из Пулково в Калининград, Набережные Челны, Гюмри, Жирону и Тбилиси.

С 27-28 марта из Санкт-Петербурга начнут летать рейсы в Набережные челны и Тбилиси 2-3 раза в неделю.

С 18 апреля стартуют ежедневные вылеты в Калининград и в Гюмри – дважды в неделю.

Со 2 июня «Победа» 2 раза в неделю начнет курсировать в Жирону.

Билеты продаются на время действия летнего расписания – на даты с 25 марта до 27 октября.

В день старта продаж на официальном сайте компании предложены билеты на новые рейсы по минимальному тарифу – 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов.

В летнем сезоне 2018 года «Победа» планирует обслуживать около 80 направлений, летом прошлого года маршрутная сеть насчитывала 58 направлений. Маршрутную сеть «Победы» в Санкт-Петербурге планируется увеличить более чем в два раза – с 7 до 15 направлений.

В ближайшее время «Победа» анонсирует новые направления полетов, в числе которых будут не только международные маршруты, но и популярные российские направления. Актуальные тарифы и маршруты опубликованы на официальном сайте компании www.pobeda.aero.

Авиакомпания «Победа» благодаря своей ценовой политике и уникальной модели стала одним из самых востребованным перевозчиком на российском рынке. Средняя загрузка рейсов «Победы» составляет 95%, а на большинстве рейсов достигает 100%, самый высокий показатель среди российских регулярных авиакомпаний.

За 2017 года «Победа» перевезла около 4,6 млн пассажиров, в том числе было продано не менее 350 000 билетов по минимальному тарифу – 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов.

Авиакомпания «Победа» входит в Группу «Аэрофлот», реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. Работа компании направлена на повышение мобильности населения и транспортной доступности регионов РФ.