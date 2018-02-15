Петербурженку за хищение 50 миллионов через финансовую пирамиду посадили на 4,5 года

К реальному сроку за мошенничество с деньгами пенсионеров Куйбышевский районный суд приговорил жительницу Петербурга Ольгу Полянскую. Через кооператив «Кредитинвест» она похитила больше 50 миллионов.

О приговоре сообщает городская прокуратура, 15 февраля его вынес Куйбышевский районный суд. Полянская создала кооператив в ноябре 2005 года и на протяжении 2,5 лет в Петербурге, Екатеринбурге, Мурманске и Челябинске собирала деньги в качестве вклада в потребительский кооператив «Кредитинвест» с 350 потерпевших. Финансовая пирамида рухнула, когда Полянская и ее неустановленные сообщники собрали 50 миллионов рублей, поделили их между собой и потратили. От ее действий в основном пострадали пожилые люди. Суд приговорил Полянскую к 4 годам и шести месяцам колонии. Гражданские иски также удовлетворены в полном объеме.