Один из лидеров движения «Антимайдан» потребовал миллион рублей от петербургского оппозиционного политика

Один из лидеров движения «Антимайдан», глава партии «Великое отечество» Николай Стариков, обратился в Василеостровский районный суд с исками к оппозиционеру Андрею Пивоварову. Как утверждает Стариков, политик оскорбил его на 2 млн рублей.

Как сообщил «Фонтанке» 15 февраля представитель истца, адвокат Владимир Марков, 8 февраля иск принят к производству. «В публикациях Николай Стариков прочитал многочисленные высказывания ответчика в свой адрес о фактах, не соответствующих действительности, порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию, выраженных в оскорбительной форме, требующие защиты нематериальных благ: чести, достоинства и деловой репутации», – утверждает Марков. Он уточнил, что было подано два иска из-за публикаций Пивоварова в Facebook.

Речь в постах Пивоварова шла о сборе Стариковым денег для вдов Донбасса. Политик публиковал видео, на котором человек, похожий на Николая Старикова, подтверждал, что закрывает свои финансовые «дыры», в том числе, за счет средств, собранных в рамках благотворительной акции. Исходя из этих данных, Пивоваров давал свою оценку политику и лидеру партии «Великое Отечество» Николаю Старикову.

«Был причинен и значительный моральный вред, компенсация которого первоначально оценена в размере 1 миллион рублей по каждому иску», – подчеркнул адвокат Марков.