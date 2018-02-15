«Шкода» отправила свой автомобиль на Марс

Компания Skoda подготовила свой ответ Илону Маску, отправившему Tesla в космос.

Чехи опубликовали видеоролик, где продемонстрирована подготовка лифтбека Superb к путешествию на Марс. На дисплее мультимедийной системы надпись: «Не паникуй, Илон!» Похожая, «Don't panic», была на приборной панели улетевшего в космос автомобиля Маска (напоминание о книге Дугласа Адамса «Автостопом по галактике»).

После проверки зеркал заднего вида и системы адаптивного освещения водитель, экипировка которого очень напоминает его «коллегу» по имени Starman, заводит двухлитровый бензиновый двигатель. И автомобиль отправляется в путь.

Сам ролик смотрите на «Водителе Петербурга». Там же читайте объяснение того, почему Илону Маску не стоит тревожиться.