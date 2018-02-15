У «Теслы» Илона Маска есть шестипроцентный шанс вернуться на Землю
В ближайший миллион лет существует шестипроцентная вероятность, что запущенный Илоном Маском в космос автомобиль «Тесла» столкнется с Землей.
К таким выводам пришли ученые из Чехии и Канады. На сайте Корнельского университета опубликован доклад Ханно Райана, Дэниэла Тамайо и Дэвида Вороклицкого, которые проанализировали вероятное движение автомобиля, который Маск запустил на орбиту Марса.
Сейчас родстер, который 6 февраля в космос запустила сверхтяжелая ракета Falcon Heavy, находится между земной и марсианской орбитами. Первая близкая встреча с родной планетой, на расстоянии как от Земли до Луны, ждет манекен астронавта в 2091 году. Если же анализировать вероятность столкновения в ближайший миллион лет, то, по расчетам ученых, она равна 6 процентам. Если говорить о трех миллионах лет, то речь идет об 11%. Также есть вероятность — правда, всего 2,5 процента, — что «Тесла» угодит на Венеру, а вот шанс сгореть при приближении к Солнцу у автомобиля всего один на ближайшие три миллиона лет.
Справка:
Напомним, тестовый запуск ракеты Falcon Heavy с полезной нагрузкой прошел практически успешно — два из трех ракетоносителей благополучно вернулись на платформы в океане, совершив вертикальную посадку. Еще один разбился, врезавшись в воду на скорости более 400 км/ч из-за отказа двигателей. Запущенную в космос Теслу записали в спутники.