У «Теслы» Илона Маска есть шестипроцентный шанс вернуться на Землю

В ближайший миллион лет существует шестипроцентная вероятность, что запущенный Илоном Маском в космос автомобиль «Тесла» столкнется с Землей.

К таким выводам пришли ученые из Чехии и Канады. На сайте Корнельского университета опубликован доклад Ханно Райана, Дэниэла Тамайо и Дэвида Вороклицкого, которые проанализировали вероятное движение автомобиля, который Маск запустил на орбиту Марса.

Сейчас родстер, который 6 февраля в космос запустила сверхтяжелая ракета Falcon Heavy, находится между земной и марсианской орбитами. Первая близкая встреча с родной планетой, на расстоянии как от Земли до Луны, ждет манекен астронавта в 2091 году. Если же анализировать вероятность столкновения в ближайший миллион лет, то, по расчетам ученых, она равна 6 процентам. Если говорить о трех миллионах лет, то речь идет об 11%. Также есть вероятность — правда, всего 2,5 процента, — что «Тесла» угодит на Венеру, а вот шанс сгореть при приближении к Солнцу у автомобиля всего один на ближайшие три миллиона лет.