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15.02.2018 17:48

Альтернативная подготовка альтернативной олимпиады

Анонсированные Путиным альтернативные соревнования для не понравившихся МОК спортсменов никак не могут начаться. Петербург не увидит Виктора Ана, а Ан пока не получит миллионных призовых. «Фонтанка» выяснила почему.
Альтернативная подготовка альтернативной олимпиады
Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

Ожидалось, что первые альтернативные олимпийские игры для недопущенных на Олимпиаду в Пхенчхан российских спортсменов пройдут уже с 16 по 18 февраля. Буквально в последний день все отменилось. В Министерстве спорта уточняют: не отменилось, а перенеслось.

О проведении альтернативной Олимпиады заговорили сразу же, как только возникла перспектива вообще остаться без Игр в Пхенчхане. Потом Международный олимпийский комитет сжалился и все-таки разрешил некоторым российским спортсменам принять участие в главных стартах четырехлетия. Пусть и под нейтральным флагом и с запретом на национальный гимн. И все-таки большинство лидеров сборной – чемпионы и призеры предыдущих олимпиад и чемпионатов мира и Европы – на этот праздник спорта не попали.

Для всей страны это означало, что Пхенчхан станет самой провальной Олимпиадой в истории с точки зрения набора медалей и положения в общем зачете. Для спортсменов – большие финансовые потери. Ни для кого не секрет, что Олимпиада — это большие призовые от государства, перспектива заключения выгодных контрактов со спонсорами, ну и вообще всеобщий почет и уважение. И если пока критику Мутко себе позволяет только бесстрашная Татьяна Тарасова, то никто не гарантировал, что вскоре к ней не присоединятся остальные. А значит, пока этого не случилось, нужно компенсировать спортсменам хотя бы часть потерь.

И вот 12 февраля премьер-министр Дмитрий Медведев уже подписал распоряжение об организации открытых Всероссийских спортивных соревнований по биатлону, лыжным гонкам, бобслею и конькобежному спорту. Согласно документу, размер призовых устанавливается такой же, как для участников Олимпиады: 4 млн рублей за золото, 2,5 млн – за серебро, 1,7 млн – за бронзу.

Изначально планировалось, что первые альтернативные старты пройдут в Коломне и Петербурге с 16 по 18 февраля. Коломна должна была принять соревнования конькобежцев, Петербург – шорт-трекистов. Ожидалось, что в Петербург приедет весь цвет отечественного шорт-трека, оставшийся без Олимпиады, включая главную звезду – шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана. Соревнования должны были пройти в рамках традиционного Кубка имени Юрия Павловского, старт которого намечен на 16 февраля, но что-то пошло не так. 

Как выяснила «Фонтанка», почти никто из «забаненных» Международным олимпийским комитетом россиян в Петербург в ближайшие дни не приедет, кроме разве что чемпиона Сочи-2014 Владимира Григорьева. Причина в том, что Министерство спорта отозвало у турнира статус тех самых альтернативных соревнований. Ну а если миллионы за призовые места не дают, зачем приезжать? Такое же решение было принято и по поводу конькобежного турнира в Коломне.

– Произошли изменения всего два дня назад, – рассказали в Союзе конькобежцев России. – Альтернативные соревнования пройдут позже. Возможно, в рамках чемпионата России. Четкой информации пока нет. Действительно, была идея провести полноценный аналог Олимпийских игр, но ее Минспорта отверг, хотя это была изначально их собственная идея. Ситуация сейчас меняется каждый день. Очень серьезные процессы происходят. Два дня назад это были альтернативные соревнования, сейчас уже не альтернативные. 

Эту информацию подтвердили «Фонтанке» в Министерстве спорта. Перенести соревнования на март было решено для того, чтобы в них смогло принять участие максимальное количество спортсменов, включая тех, кто сейчас выступает на Олимпиаде в Пхенчхане. Также журналистов попросили воздержаться от формулировки «альтернативные олимпийские игры».

– Вообще забудьте слово «олимпийские», – предупредила глава пресс-службы министерства Юлия Титова. – Это открытые всероссийские соревнования, и в них возможно участие иностранных спортсменов. Со дня на день министр (Павел Колобков. – Прим. ред.) должен объявить подробности. Расписание пока находится в стадии проработки. Думаю, на этой неделе или на следующей министр уже объявит. На 20 февраля запланирована пресс-конференция. Скорее всего, там вы и узнаете подробности. 

В Минспорта лишь добавили, что, как и планировалось, будет проведена серия альтернативных соревнований в разных городах России. Примет ли какие-то из них Петербург, пока неизвестно. Одни соревнования пройдут в рамках уже запланированных чемпионатов России, остальные – в рамках других турниров. Еще одна деталь: так как соревнования носят открытый характер, пригласить на них планируется иностранцев. Вот только на миллионные призовые рассчитывать им не стоит. Призовые получат только россияне. Делиться деньгами из федерального бюджета с зарубежными атлетами никто не собирается.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»


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