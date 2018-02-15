На Кубани судья матерился во время заседания, теперь ему грозит проверка

В отношении судьи Алексея Шевченко назначена проверка из-за матерной брани, которую он допустил на заседании.

Об этом 15 февраля пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката Алексея Аванесяна. Служебную проверку назначила исполняющий обязанности председателя Арбитражного суда Краснодарского края Марина Крылова, заключение должно быть готово до 1 марта. Деятельность Шевченко решили проверить после того, как в соцсетях появилась аудиозапись его выступления на заседании. Местный адвокат Михаил Беньяш опубликовал ее в Facebook.

На заседании по иску ЗАО «Электротехническая компания» к ООО «РН-Туапсинский НПЗ» (входит в структуру «Роснефти») судья Шевченко сообщил сторонам, что заседание переносится на 20 марта. Однако сделал он это крайне экспрессивно.

«Нет, однозначно, вы можете жаловаться президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину *** даже. Щас, *****! Я все бросил и начал рассматривать. ****** занимались, блин, два года или, не знаю, три, теперь вы приезжаете и типа хотите меня в какую-то позу, для меня неприятную, поставить. Вы поинтересуйтесь у представителя ответчика — она тут местная: кому-то это удавалось здесь или нет?» – говорит Алексей Шевченко.

Представитель ответчика подтвердила, что поставить в неприятную позу судью пока никому не удавалось. А судья заявил, что это означает, что «командовать парадом буду я, как говорил Остап Ибрагимович Бендер». Причем Шевченко не гарантировал, что рассмотрение дела продолжится и 20 марта: «Теперь все будет, когда мне удобно. Я не уверен, что и 20 марта мне будет удобно. Честно я вам говорю. Там у меня и день рождения вскоре».

Алексею Шевченко 42 года, с 2011-го он занимает должность судьи Арбитражного суда Краснодарского края.