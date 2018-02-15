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15.02.2018 17:25

Глава Красносельского района открыл первый детский сад в ЖК «Солнечный город»

Глава Красносельского района открыл первый детский сад в ЖК «Солнечный город»
Фото предоставлено компанией Setl City

15 февраля состоялось торжественное открытие муниципального детского сада №93 на территории ЖК «Солнечный город» от Setl City в Красносельском районе Петербурга.

 В церемонии приняли участие руководитель дирекции специальных проектов Setl City Владислав Шипунов, глава администрации Красносельского района Петербурга Виталий Черкашин, председатель городского комитета по образованию Жанна Воробьева.

Для гостей была организована экскурсия по детскому саду, который компания Setl City построила за собственный счет и ввела в эксплуатацию в конце 2017 года. Виталий Черкашин подчеркнул, что это первое дошкольное учреждение в районе, где есть лифт. Глава городского комитета по образованию Жанна Воробьева отметила высокий уровень оснащения детского сада – в нем спроектированы бассейн, помещения для физкультурных групповых занятий, музыкальный класс. Таким образом, в садике созданы все условия для подготовки детей к школе.

Фото предоставлено компанией Setl City
Фото предоставлено компанией Setl City

Дошкольное учреждение, расположенное на пр. Ветеранов, 167, к.6, стр.1, рассчитано на 220 малышей. Setl City уже благоустроила дворовую территорию, установила детский городок, высадила кустарники.

Отметим, что возле открытого детского сада находится еще одно дошкольное учреждение на 220 малышей, также возведенное Setl City. В ЖК продолжается строительство школы, рассчитанной на 1375 мест с двумя плавательными бассейнами.

Брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" -  застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/solnechnyi-gorod/declarations

 


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Фото предоставлено компанией Setl City
15.02.2018 17:25

Глава Красносельского района открыл первый детский сад в ЖК «Солнечный город»

15 февраля состоялось торжественное открытие муниципального детского сада №93 на территории ЖК «Солнечный город» от Setl City в Красносельском районе Петербурга
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Глава Красносельского района открыл первый детский сад в ЖК «Солнечный город»
15 февраля состоялось торжественное открытие муниципального детского сада №93 на территории ЖК «Солнечный город» от Setl City в Красносельском районе Петербурга
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