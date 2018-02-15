Следователи требуют снять с работы главу ракетно-космического центра «Прогресс»
Следственный комитет РФ по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении генерального директора АО «РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина.
Как сообщает пресс-служба СК 15 февраля, Кирилина подозревают в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). По версии следствия, с ноября 2012-го по декабрь 2016-го директор «Прогресса» «в целях получения выгод и преимуществ для общества с ограниченной ответственностью, заключил с этим обществом договор на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости, то есть в ущерб экономическим интересам АО «РКЦ «Прогресс».
За этот период Кирилин якобы оплатил работы на 11 миллионов 784 тысячи евро, «а для выполнения обязательств по договору ООО затратило 9 миллионов 783 тысячи 256 евро, получив таким образом прибыль в размере более 2 миллионов евро, которая могла остаться в собственности АО «РКЦ «Прогресс» в случае самостоятельной закупки пресса без участия посредника».
Следователи направили в суд ходатайство о временном отстранении Кирилина от занимаемой должности.
Справка:
АО «РКЦ «Прогресс» занимается разработкой и производством ракет-носителей среднего класса, которые используются для запуска пилотируемых и транспортных кораблей на МКС, а также запусков спутников. Согласно данным на сайте компании, сейчас запущено 1884 построенных компанией ракет-носителей и 991 космический аппарат.