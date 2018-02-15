В соцсетях заметили сходство солдата будущего от Рогозина с героем компьютерной игры

Постер популярной компьютерной игры Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier с изображением солдата сразу вспомнился пользователям соцсетей после того, как вице-премьер Дмитрий Рогозин показал концепцию экипировки российского солдата будущего.

Несколько фото с визита депутатов Государственной думы в Фонд перспективных исследований на своей странице в Facebook выложил вице-премьер Дмитрий Рогозин. На одном из кадров представлена концепция экипировки солдата будущего — в бронекомплекте «Пермячка», боевом шлеме со встроенной системой связи, с водоотталкивающим и огнестойким оборудованием, штурмовой винтовкой АК-12. Однако поза и общий вид защитника отечества напомнили пользователям героя компьютерной игры. Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier – тоже солдат будущего. Эта игра вышла в 2012 году, по сюжету отряд «Призраки» противостоит армиям других государств, действие игры, в том числе, происходит в Москве.

Однако сходство все же не полное. Например, у солдата из игры видны глаза, «рогозинский» же боец скрыл лицо под маской полностью. Кроме того, у отечественного бойца на картинке появились ранец и ноги, но исчезла торчащая из-за плеча камера.