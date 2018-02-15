Глава Минкомсвязи допустил блокировку YouTube и Instagram в России

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров считает возможным заблокировать доступ к YouTube и Instagram в России. Причиной этому, по его словам, может стать иск бизнесмена Олега Дерипаски.

«Если какие-то ресурсы не соблюдают российское законодательство или не выполняют решения российских судов, то в соответствии с российским законом доступ к ним может быть заблокирован», — передает слова чиновника «Газета.ру».

Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором говорилось о предполагаемой встрече Олега Дерипаски с зампредом правительства Сергеем Приходько на яхте в Норвегии. Эта информация стала известна ФБК из Instagram и книги Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка. Навальный отмечает в ролике, что бизнесмен «катает на собственной яхте чиновника высочайшего ранга», а также оплачивает перелет в Норвегию на частном самолете и услуги «девушек из эскорт-агентств». После публикации видео представитель бизнесмена заявил, что бизнесмен будет защищать свою честь и достоинство в суде. Позже стало известно, что Дерипаска подал в суд на Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и Александра Кириллова (Алекса Лесли) за публикацию в соцсетях частных фотографий со своим изображением. 12 февраля Роскомнадзор потребовал от сервисов удалить их до вечера 14 февраля. В противном случае сервисы могут заблокировать — не у всех провайдеров есть техническая возможность заблокировать доступ к отдельным материалам.