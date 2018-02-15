За 6 лет в экономику Петербурга инвестировали почти 3 трлн рублей

В экономику Петербурга в 2012 – 2017 годах было привлечено 2,8 триллиона рублей. Сейчас в городе на той или иной стадии реализации находится 2,5 тысячи инвестиционных проектов.

Результаты развития Северной столицы 15 февраля представил премьер-министру Дмитрию Медведеву губернатор Георгий Полтавченко. Встреча прошла в Сочи, на площадке Российского инвестиционного форума, сообщает пресс-служба градоначальника.

По словам Полтавченко, вложения в основной капитал городских предприятий за 2016 год выросли на 31% и превысили 678 млрд рублей. В абсолютном измерении рост составил 195 млрд рублей, то есть почти четверть от общего увеличения инвестиций по России. Что касается иностранных вложений, то с 2012-го по 2016 год в Петербург пришло 49,2 млрд долларов. В первой половине 2017 года прямые иностранные инвестиции достигли 3,3 млрд рублей, за год увеличившись на 9,1%.

Среди конкретных проектов, о которых главе правительства рассказал Полтавченко, называются Восточный скоростной диаметр, реконструкция Конюшенного ведомства и создание Хайпарка ИТМО.

В октябре 2017 года на открытии инвестиционного форума в Петербурге вице-губернатор Игорь Албин сообщил, что Петербург улучшил позиции в Национальном инвестиционном рейтинге и занял 17-е место. Вместе с тем, ряд громко заявленных проектов в последние годы так и остались нереализованными: в частности, выставочный центр «Дружба», завод по производству стальной арматуры «Мера-Сталь», испытательный центр для электротехнического оборудования ОАО «Россети» и другие.