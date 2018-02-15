Увидеть Крым за 200 рублей

Как и обещал Центробанк, новые банкноты 200 и 2000 рублей имеют усиленную защиту от подделок и проверить их подлинность можно самостоятельно. Для удобства «Гознак» разработал мобильное приложение «Банкноты 2017», которое, судя по отзывам пользователей, после обновлений стало работать корректно.

Помимо основных функций по выявлению фальшивки, приложение показывает дополненную реальность, так что скучно вам не будет. Можете и сами посмотреть, и друзей развлечь.

Кстати, напоминаем, что тираж новых купюр не ограничен и не стоит их оставлять на сувениры.

Для справки: за 3 квартал 2017 года Банк России обнаружил 10 тысяч 752 поддельных российских денежных знака. Об этом говорится в статистике, опубликованной регулятором на официальном сайте.

Больше всего было выявлено пятитысячных фальшивых купюр — 6 185 штук. На втором месте по количеству выявленных подделок находятся банкноты номиналом 1 тыс. рублей — 4401 штуки. Фальшивых банкнот достоинством 500 рублей и 100 рублей было обнаружено в количестве 108 штук и 32 штуки соответственно.

Кроме того, за 3 квартал 2017 г. ЦБ выявил 11 фальшивых 50-рублевых купюр, одну поддельную десятирублевую бумажную банкноту, 3 фальшивые десятирублевые монеты и 11 фальшивых пятирублевых монет.