Увидеть Крым за 200 рублей
Помимо основных функций по выявлению фальшивки, приложение показывает дополненную реальность, так что скучно вам не будет. Можете и сами посмотреть, и друзей развлечь.
Кстати, напоминаем, что тираж новых купюр не ограничен и не стоит их оставлять на сувениры.
Для справки: за 3 квартал 2017 года Банк России обнаружил 10 тысяч 752 поддельных российских денежных знака. Об этом говорится в статистике, опубликованной регулятором на официальном сайте.
Больше всего было выявлено пятитысячных фальшивых купюр — 6 185 штук. На втором месте по количеству выявленных подделок находятся банкноты номиналом 1 тыс. рублей — 4401 штуки. Фальшивых банкнот достоинством 500 рублей и 100 рублей было обнаружено в количестве 108 штук и 32 штуки соответственно.
Кроме того, за 3 квартал 2017 г. ЦБ выявил 11 фальшивых 50-рублевых купюр, одну поддельную десятирублевую бумажную банкноту, 3 фальшивые десятирублевые монеты и 11 фальшивых пятирублевых монет.
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