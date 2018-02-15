МИД: В Сирии погибли пятеро россиян, но это не военные
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в Сирии могли погибнуть пятеро россиян. Однако это не военные, уточнила она. Об этом 15 февраля сообщает ТАСС.
Таким образом, российские власти впервые официально признали, что при авиаударе США 7 февраля могли пострадать российские граждане. Правда, Захарова уточнила, что, по ее сведениям, "информацию о десятках и сотнях якобы погибших российских граждан в Сирии запустили антиправительственные боевики". Также представитель МИДа подчеркнула, что есть и пострадавшие в этом инциденте, однако "все это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства".
Справка:
Напомним, в ряде СМИ, а также английской версии Википедии ранее появились сведения о том, что авиация США 7 февраля якобы нанесла авиаудар по россиянам, которые воевали на стороне проправительственных сил в Сирии в составе «ЧВК Вагнера». Назывались цифры от 20 до 200 погибших. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 13 февраля заявил, что в Кремле не располагают данными об этом инциденте, и порекомендовал обратиться в Минобороны. В военном ведомстве рассказали о 25 раненых сирийцах, российских граждан там не упоминали.