Эдуард Лимонов: Военные ищут того, кто предал бойцов ЧВК в Сирии

Гибель россиян в Сирии, о которой сообщили некоторые СМИ и общественные деятели, стала результатом предательства, заявил «Фонтанке» писатель, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов.

«Мы фамилию предателя ещё не знаем. Но это не ЧВКшник. Возможно, из тех, кто находится там. Имя я вам назвать пока не могу. Я его не знаю. А если бы знал, то не назвал. Ведь мы с вами не исполнительная власть, поэтому тут надо сидеть тихо», – сказал политик.

По его словам, 7 февраля во время удара американской авиации по позициям сирийских проправительственных сил в атакованном районе находились бойцы из четырех ЧВК, включая «ЧВК Вагнера», общей численностью около двух рот, которые направлялись к нефтегазовым месторождениям. При этом Лимонов подчеркнул, что «Минобороны и российские власти не имеют никакого отношения к тому наступлению на нефтезавод».

«Они сами хотят понять, кто предатель. Очевидно, что ситуация расследуется. Там несколько организаций были вовлечены. Судя по всему, ребят там ждали», – добавил Лимонов.

Он подтвердил, что один из погибших — бывший нацбол Кирилл Ананьев. Другой партиец пропал и не выходит на связь. Его имя политик не стал называть «по этическим соображениям», поскольку пока нет никакой информации о его судьбе.

Официальные власти России не подтверждают информацию о гибели россиян в Сирии. Накануне МИД назвал сведения о десятках погибших россиян «классической дезинформацией», а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о погибших наемниках в Кремле ничего не знают.