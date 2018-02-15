В Водоканале считают зиму в Петербурге рекордно снежной

С начала зимнего сезона ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приняло и утилизировало 1,5 млн кубометров снега. Об этом 15 февраля сообщается на сайте предприятия.

«Сезон-2017/2018 побил рекорд по количеству принятого и утилизированного снега с момента появления первых снегоплавильных пунктов в 2012 году», – утверждают в Водоканале.

За последние сутки специальные снегоплавильные станции приняли и утилизировали 11,8 тысячи кубометров снега. Пункты на проспекте Стачек, улицах Рыбинской и Краснопутиловской превысили суточную производительность.

На предприятии отмечают, что этой зимой в Петербурге работают 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных пунктов общей производительностью 101,5 тыс. кубометров снега в сутки. С момента выпадения первого снега они уже расплавили 1,5 млн. В прошлом году за весь снежный сезон было принято и утилизировано 1,2 млн кубометров снега.