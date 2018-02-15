РФПЛ переносит матчи со дня выборов президента
Матчи 23-го тура Чемпионата России по футболу будут перенесены на другой день. Они должны были пройти 18 марта — в день президентских выборов.
Об этом 15 февраля сообщил директор по связям с общественностью Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Алексеев в своем Twitter. Он уточнил, что речь идет о матчах между «Зенитом» и московским «Динамо», ЦСКА и «Амкаром», «Локомотивом» и «Ахматом», а также «Рубином» и «Спартаком». Игры будут перенесены «в связи с обращениями МВД и руководства регионов». «О датах и времени игр будет сообщено позже», – подытожил Алексеев.
РФПЛ сообщает, что матчи 23 тура Чемпионата @pfc_cska–@fc_amkar,@fclokomotiv-@akhmatgrozny,@zenit_spb-@FCDM_official, @fcrk-@fcsm_official в связи с обращениями МВД,руководства регионов, пп3.4(ч17),10.6,21.1,21.4 Регламента перенесены. О датах и времени игр будет сообщено позже.— Сергей Алексеев (@rfpl_press) 15 февраля 2018 г.
Петербургский футбольный клуб «Зенит» уже подтвердил эту информацию и сообщил в своем телеграм-канале, что матч с «Динамо» будет перенесен с 18 марта на другой день.
Возмущенные болельщики уже комментируют это сообщение: "Вы не знали, что выборы в этот день? Люди уже билеты купили на самолеты, поезда! Кто возвращать будет деньги?" Пока эти претензии остались без ответа.