РФПЛ переносит матчи со дня выборов президента

Матчи 23-го тура Чемпионата России по футболу будут перенесены на другой день. Они должны были пройти 18 марта — в день президентских выборов.

Об этом 15 февраля сообщил директор по связям с общественностью Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Алексеев в своем Twitter. Он уточнил, что речь идет о матчах между «Зенитом» и московским «Динамо», ЦСКА и «Амкаром», «Локомотивом» и «Ахматом», а также «Рубином» и «Спартаком». Игры будут перенесены «в связи с обращениями МВД и руководства регионов». «О датах и времени игр будет сообщено позже», – подытожил Алексеев.

Петербургский футбольный клуб «Зенит» уже подтвердил эту информацию и сообщил в своем телеграм-канале, что матч с «Динамо» будет перенесен с 18 марта на другой день.

Возмущенные болельщики уже комментируют это сообщение: "Вы не знали, что выборы в этот день? Люди уже билеты купили на самолеты, поезда! Кто возвращать будет деньги?" Пока эти претензии остались без ответа.